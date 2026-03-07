Escándalo: investigan una violenta pelea entre policías dentro y fuera de un boliche

Testigos indicaron que el hecho ocurrió el fin de semana pasado en un boliche de Plaza Huincul, donde los protagonistas se cruzaron.

Los policías se fueron a las manos adentro y afuera de un boliche.

Una escandalosa pelea entre tres policías que habría tenido lugar en un boliche de la comarca petrolera salió a la luz en las últimas horas. El hecho habría ocurrido en Plaza Huincul y ya se habría iniciado una investigación interna.

Según consignó La Voz del Neuquén, la escandalosa agresión habría tenido lugar el pasado fin de semana, en un boliche de la comarca. Los protagonistas serían un hombre y una mujer, ambos efectivos de la fuerza provincial, quienes se enfrentaron a otra agente.

Al parecer, ninguno se encontraba en el marco de sus funciones, sino simplemente disfrutando de una salida distendida, de civil y fuera del horario de trabajo.

De acuerdo a lo trascendido, la pelea habría comenzado en el baño y el motivo sería un conflicto previo, no algo que comenzó esa noche sino un desacuerdo que ya los afectaba y, al cruzarse en el local bailable, se habrían ido a las manos.

Comisaría sexta Plaza Huincul

Según testigos, las mujeres se agredieron mutuamente y la seguridad del boliche habría intervenido para sacarlas del lugar. No queda claro si el oficial que acompañaba a una de ellas se metió también en la pelea o solo observó la agresión.

“El tema es que afuera se volvieron a cruzar y se volvieron a pegar. Otra vez se dieron con todo”, detallaron las mismas fuentes al portal de la comarca.

Parece ser que una de ellas fue quien, tras la violenta noche, denunció lo ocurrido y eso habría motivado la apertura de un sumario interno en Jefatura de Policía. Producto de ello, ya les habrían quitado las armas reglamentarias a las oficiales mientras se investiga para esclarecer el hecho.

Las involucradas solo sufrieron lesiones leves y están fuera de peligro. Se desconoce si se tomaron medidas sobre el tercer agente presente en el hecho.

Desde la Policía no se han emitido comentarios al respecto.

Un policía recién recibido imputado por intento de homicidio en Chos Malal

El primero de marzo la fiscalía formuló cargos por intento de homicidio contra tres hombres involucrados en una brutal golpiza ocurrida el domingo por la mañana en la estación de servicio YPF de Chos Malal. Tras la audiencia, se conoció que uno de los imputados, un agente de la Policía de Neuquén, tuvo un rol decisivo en el ataque.

El policía, aunque no es señalado como quien propinó los golpes al hombre de 30 años, habría tenido un papel determinante en la secuencia de violencia, según surge de la instrucción penal. Su detención se dio en el marco de los allanamientos realizados en viviendas del Barrio Uriburu y una en zona centro.

La investigación penal tendrá dos meses de medidas probatorias, incluyendo peritajes, estudios de comunicaciones y entrevistas, que permitirán reconstruir la dinámica del ataque y realizar posibles ajustes en la calificación legal de los hechos. Mientras, la víctima permanece internada en estado grave en una clínica de Neuquén.

pelea chos malal El brutal ataque de tres jóvenes ocurrió en la estación de servicio YPF Ordóñez de Chos Malal.

La víctima, un hombre de unos 30 años, fue atacado por tres jóvenes de entre 18 y 23 años en la madrugada del pasado 1 de marzo, entre las 06:22 y las 7 en el comercio de la estación de servicio Ordoñez, en la zona de Bartolomé Mitre y General Paz. Tras una discusión que comenzó dentro de la Tienda Full, que ofrece café, comidas, y kiosco, luego, se trasladó a la vereda de enfrente.

La fiscalía reconstruyó que, luego de una pelea inicial, la víctima intentó ingresar de nuevo al shop cuando fue perseguida por dos hermanos: A.C e I.C, que la alcanzaron a la altura de la puerta del comercio y, actuaron sobre seguro y a traición.