Sigue la purga en el Estado neuquino: despidieron a un portero condenado por abuso y a un policía

Ambos integrantes de la administración pública se suman a la lista de los expulsados en la actual gestión provincial. Los decretos fueron publicados este viernes.

Un ex portero de un establecimiento educativo condenado por abuso sexual -ocurrido fuera del ámbito institucional- y un suboficial de Policía que acumuló faltas disciplinarias, fueron despedidos del Estado neuquino y se sumaron a la larga lista de expulsados a partir de la purga que puso en marcha el gobierno de Rolando Figueroa. Ambos decretos fueron publicados este viernes en el boletín oficial.

Por un lado, el Ejecutivo provincial convalidó la resolución que el Consejo Provincial de Educación (CPE) había emitido el 29 de diciembre último y dio de baja al agente Hugo Miguel Inostroza, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios en el Instituto de Formación Docente Nº 6, en el nivel primario.

Tal como lo establecen las normas, el despido se hizo efectivo una vez que quedó firme la sentencia en una causa (de 2019) caratulada como “Inostroza, Hugo Miguel; S/ abuso sexual con acceso carnal”. Eso le hizo perder el derecho a la estabilidad laboral.

En el expediente consta que fue condenado a la pena de ocho años de prisión (más accesorias legales y costas), y que el delito que la Justicia dio por acreditado fue el de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”. Se indicó, además, que -en virtud de la gravedad del hecho- ya estaba preso (con prisión preventiva) cuando llegó la condena.

“Los hechos mencionados, en este caso la condena penal, generan en el agente Inostroza una incompatibilidad con el desempeño de su actividad laboral en la administración pública”, dice en el documento oficial. Y agrega que “no cuenta con las condiciones morales y de conducta que prevé la normativa vigente para desempeñarse como auxiliar de servicio, habiéndose constatado una causal objetiva de inhabilidad para la función pública conforme lo resuelto judicialmente, por lo que debe cesar automáticamente en todos los cargos que ostente”.

Despido portero Hugo Miguel Inostroza

La otra destitución por cesantía recayó sobre el ahora ex cabo de la Policía neuquina, Gustavo Gabriel Querci, quien fue despedido por acumulación de faltas. Según se indicó al respecto, purgó 90 días de arresto policial en el período comprendido entre el 28 de noviembre de 2024 y el 6 de abril de 2025.

Eso representa un incumplimiento del reglamento del Régimen Disciplinario Policial, por lo que el 21 de abril de 2025 la Jefatura de Policía le solicitó al Ejecutivo la destitución por cesantía.

En ese sentido, se explicó que la “acumulación de sanciones con más de 60 días de arresto o 20 días de suspensión en el lapso de un año, será considerada causal de cesantía”. Así se sumó a la larga lista de ñoquis e indisciplinados que fueron alcanzados por la tolerancia cero.