Reforma Laboral: presentaron la primera demanda colectiva para frenarla

La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado acudió a la Justicia y sostiene que la norma vulnera la Constitución Nacional.

La Abogacía del Estado presentó la primera demanda colectiva en contra de la Reforma Laboral.

La Reforma Laboral aprobada por el Congreso de la Nación ya enfrenta su primer frente judicial. La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado presentó una demanda colectiva contra la iniciativa y pidió a la Justicia que la suspenda por considerar que contradice la Constitución Nacional .

A través de esta presentación, que se configuró bajo la figura de una demanda colectiva, la entidad sindical busca cuestionar la constitucionalidad de los múltiples puntos que integran la normativa impulsada por el Ejecutivo.

Desde la organización fueron tajantes a la hora de explicar los motivos que los llevaron a judicializar el conflicto. "Presentamos una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Modernización Laboral", confirmaron en su comunicado.

Para desmarcarse de las críticas que habitualmente lanza el oficialismo contra los gremios, los representantes legales aclararon el enfoque de su reclamo: "No se trata de una discusión política. Se trata de una discusión constitucional".

trabajadores reforma laboral

El eje central de la demanda se sostiene en la protección de los derechos adquiridos garantizados por la Constitución Nacional Según precisaron desde la Asociación Gremial, "el artículo 14 bis de nuestra Constitución protege derechos fundamentales que consideramos se encuentran vulnerados por la legislación aprobada".

La CGT se suma al reclamo contra la Reforma Laboral

Esta primera demanda colectiva de los abogados del Estado abre un nuevo frente de tensión para la administración nacional y se suma a la estrategia de impugnación general que liderará la Confederación General del Trabajo (CGT) desde este lunes para frenar los cambios en las condiciones de trabajo.

reclamo CGT Maxi Failla

Tal como adelantó la central obrera, su equipo legal también acudirá a la Justicia para invalidar el nuevo marco normativo alegando que va en contra del principio constitucional de "progresividad". Entre los puntos clave que la CGT buscará voltear en los tribunales se destacan:

Indemnizaciones: La reducción de la base de cálculo y la habilitación para pagarlas en cuotas.

La reducción de la base de cálculo y la habilitación para pagarlas en cuotas. Derecho a huelga: La exigencia de garantizar un 75% de prestación en los sectores declarados como esenciales.

La exigencia de garantizar un 75% de prestación en los sectores declarados como esenciales. Protestas: La tipificación de los bloqueos y tomas de establecimientos como infracciones "muy graves".

La tipificación de los bloqueos y tomas de establecimientos como infracciones "muy graves". Convenios:La eliminación de la ultraactividad (la vigencia de un convenio colectivo tras su vencimiento hasta firmar uno nuevo).

"No tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores"

Desde la entidad emitieron un comunicado en el que detallaron su rechazo a la reforma laboral:

-"La CGT, coherente con su compromiso doctrinario, asume su responsabilidad histórica resistiendo y rechazando por todos los medios a su alcance esta reforma regresiva y perniciosa".

-“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”.

La presentación apunta contra la reforma laboral por avanzar sobre características "protectorias" de la legislación anterior, y por vulnerar también su "progresividad".

A su turno en diálogo con la prensa, Jerónimo dijo que "hoy ya hay muchos sectores que empiezan a plantearse por qué han acompañado al Gobierno y a esta ley, que no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores".

"Ayer esperábamos que el Presidente dé algún anuncio positivo sobre el desarrollo del país, la producción y el trabajo, y fue todo lo contrario. Esto demuestra que este es un Gobierno para pocos y de especulación financiera", recalcó.