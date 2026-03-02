La CGT pidió que la reforma laboral sea declarada inconstitucional: la solicitud en la Justicia

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) realizó este lunes una marcha a Tribunales , donde realizaron una serie de presentaciones para intentar frenar la reforma laboral que aprobó el Congreso por iniciativa del Gobierno de Javier Milei.

Dirigentes de la CGT y delegados sindicales participaron desde las 11 de este lunes, de una marcha “testimonial” al Palacio de Tribunales para acompañar las presentaciones contra la reforma labora que efectuarán los abogados de la central obrera.

El objetivo de la central sindical es que el Poder Judicial le ponga un freno a la normativa que avanzó en el Senado y en Diputados. Cabe destacar que por el momento el gobierno no oficializó esta ley en el Boletín Oficial.

Jorge Sola junto a los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, presentaron el reclamo, en medio de una nueva movilización.

reclamo CGT Maxi Failla Foto: Clarín.

"No tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores"

"La CGT, coherente con su compromiso doctrinario, asume su responsabilidad histórica resistiendo y rechazando por todos los medios a su alcance esta reforma regresiva y perniciosa", expresaron a través de un comunicado.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola.

La presentación apunta contra la reforma laboral por avanzar sobre características "protectorias" de la legislación anterior, y por vulnerar también su "progresividad".

A su turno en diálogo con la prensa, Jerónimo dijo que "hoy ya hay muchos sectores que empiezan a plantearse por qué han acompañado al Gobierno y a esta ley, que no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores".

"Ayer esperábamos que el Presidente dé algún anuncio positivo sobre el desarrollo del país, la producción y el trabajo, y fue todo lo contrario. Esto demuestra que este es un Gobierno para pocos y de especulación financiera", recalcó.

La medida de este lunes se suma al paro que impulsó la CGT el pasado 19 de febrero, en coincidencia con el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. En el escrito, la central obrera también le pasa factura al peronismo al señalar que "no definió la estrategia electoral que condujo a la derrota política en las presidenciales del 2023".

Por su parte, Argüello sostuvo que la afirmación de anoche del Presidente Javier Milei, acerca de que bajó el desempleo “es una locura total y lo estamos viendo día a día. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo”, aseguró.

Para el dirigente del gremio de Camioneros la exposición de anoche de Milei ante la Asamblea Legislativa "fue una gran mentira, un show, agredió durante todo el discurso y no dejó nada concreto".

"No explicó cómo va a hacer para crear más puestos de trabajo", advirtió y agregó que en la Argentina "ya tuvimos antes estas políticas y ya fracasaron, porque es un modelo para un 20 % de los argentinos y los demás estamos todos afuera".