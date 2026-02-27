Senado en VIVO: aprobaron la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad

Live Blog Post

Bullrich: "Vamos a terminar con la peligrosa doctrina de que el delincuente es víctima del sistema"

La senadora Patricia Bulirich de LLA, sostuvo en el discurso de cierre del bloque oficialista qyue "cuando el delito no tiene consecuencia la ley pierde autoridad, esto es lo que pasaba en la argentina por eso hemos logrado bajar la tasa de homicidios, incluida la de los menores es la más baja en la historia del país".

Le respondió a Soria al decir que "mienten cuando dicen que los delitos de amenaza son de hasta 2 años, mienten cuando dicen que por una pelea en el recreo lo van a llevar preso". Cuestionó que ahora una patota que amenaza con piedras y mata a un adolescente quede libre como su nada para que luego cuente en tik tok.

La senador sostuvo que "los hechos tienen que tener consecuencias y el Estado no tiene que ser indiferente". Aseguró que "Argentina está cambiando" y que "durante décadas este sistema desprotegió a la sociedad". Aseguró que con el proyecto de baja de la imputabilidad: "Estamos hablando de educación porque la impunidad no educa, genera la idea de que todo vale, todo se puede, la corrupción , matar, robar".

Agregó que "la impunidad destruye la conciencia moral de un pueblo", por eso llevan adelante el proyecto de ley que busca bajar "la imputabilidad de los 14 años, que se basa en responsabilidad legal, educación". Afirmó que en la normativa "está contemplado lo que solicitó Jorge Capitanich, de resocialización, de acceso a la salud, a la educación, solo hay que mirarla porque está contemplado".

Explicó en su discurso que "esta es una ley penal con penas, para frenar en el primer delito al delincuente y no termine en un delito mayor y termine matando. La ley garantiza el debido proceso, algo que no recibieron las víctimas".

Además, añadió que "esta ley introduce un concepto fundamental, que los padres serán civilmente responsables de los delitos que cometen sus hijos".

Finalizó su alocución con un minuto de silencio por las vícitimas de los crímenes que no han tenido justicia.

REGIMEN PENAL JUVENIL- SENADO- BULLRRICH

