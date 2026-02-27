Senado en VIVO: aprobaron la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad

Este viernes el gobierno de Javier Milei tuvo un doble respaldo en el Senado. Pasadas las 18 se aprobó en el recinto la ley de la baja de la edad de imputabilidad, mientras afuera se registraron algunosincidentes entre manifestantes de distintas agrupaciones ante la presencia de Gendarmería en el lugar. Más tarde, convirtió en ley la reforma laboral.
El Senado cerrará así su período de sesiones extraordinarias, y tal como estaba previsto se buscará aprobar los proyectos del Gobierno de Javier Milei sobre la reforma laboral y los cambios en el Régimen Penal Juvenil que permitirá bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La sesión arrancó a las 11 de la mañana, donde se intentará mantener los acuerdos parlamentarios alcanzados el pasado 12 de febrero, cuando el Senado aprobó el proyecto de reforma laboral por 42 votos a favor y 30 en contra.
Tras una breve exposición de los ordadores, aprobaron los legisladores de la Cámara Alta para convertir en ley a la reforma laboral con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones. Los senadores neuquinos votaron a favor del proycto oficialista.
Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 27-02-26
--
Live Blog Post
27-02-2026 22:46
El Senado aprobó la ley de reforma laboral
Con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, se dio por aprobada la ley de reforma laboral en el Senado de la Nación. Pasadas las 22, con una lista reducida de oradores, se aprobó la norma de iniciativa oficialista en el Congreso.
Live Blog Post
27-02-2026 23:04
Bullrich: "Esta ley va a darle certeza y previsibilidad a los trabajadores y a las empresas"
La senadora por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, fue la última oradora del debate en el Senado. Defendió el proyecto al señalar que " estaley va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea que destruir empleo es defender derechos". La legisladora dijo que si la Argentina quiere crear trabajo, tiene que generar un nuevo sistema porque el que el actual es "absolutamente inentendible, que hace que nadie contrate a nadie. Es una realidad que viene año tras año".
La exministra añadió: "Ennombre de trabajadores se mandó a la informalidad a millones de trabajadores y eso es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley para darle certeza y previsibilidad a los trabajadores y a las empresas".
Live Blog Post
27-02-2026 22:23
Mayans: "Van a hacer lo que quieran con la fuerza laboral"
El senador de Formosa del Partido Justicialista, José Mayans refutó a los libertarios sobre la reforma laboral. "Lo único que quiere el trabajador es una vida digna y con esta reforma laboral le robamos la posibilidad de tener una vida digna porque ya no le va a alcanzar el tiempo de su vida para sostener a su familia. Vida digna es todo lo que quieren para dar su esfuerzo", señaló Mayans.
Rechazó el proyecto porque con esta nueva norma, “no se puede hacer más huelga, están rompiendo el principio de reclamo que tiene el trabajador”.
“Van a hacer lo que quieran con la fuerza laboral”, vaticinó y descartó el argumento de litigiosidad porque se trata de 7 mil casos sobre 11 millones de trabajadores.
“(El proyecto de ley) Está plagado de mentira, primero estigmatizan al trabajador, (dicen que) la culpa es de lo trabajadores, de los sindicatos, de las provincias”, dijo el senador formoseño.
Al tiempo que vaticinó: "Este gobierno va a terminal mal". Acto seguido agregó: " Esta es la ley de gorila total. Le saca impuesto a los que tienen lanchas y pone impuesto a los trabajadores. disfrazan la ley laboral atacando a las provincias".
Y parafraseando a Maradona añadió: "Hay que ser pelotudo para hacer esto".
Live Blog Post
27-02-2026 22:13
Qué pasó entre Villarroel y Márquez
Un confuso episodio se dio en la tarde de este viernes en el recinto entre la vicepresidenta de la Nación y Presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarroel y la senadora libertaria por Neuquén, Nadia Márquez.
El senador Mariano Recalde fue interrumpido en su alocución por Villarroel quien le dirigió la palabra a Márquez.
“No puede hacer entrar a nadie que no sea senador o prosecretario de bloque.
Usted sabe bien cuales son las reglas de la Cámara de Senadores”, le manifestó y acto seguido le pidió a Recalde que continúe con el discurso.
La misma senadora neuquina fue quien salió a aclarar la situación: "Falso. Yo ni quise ni lo hice entrar. No tengo esas facultades. La vice presidente me pidió disculpas por la confusión y yo hice lo mismo".
La Cámara Alta iniciò el debate de la reforma laboral tras haber aprobado hace minutos el nuevo Régimen Penal Juvenil. Serán 19 los oradores de los distintos bloques antes de la votación.
El senador de UxP, Mariano Recalde propuso una mocion para que el proyecto de Ley de Reforma Laboral regrese a comisión, pero con 29 votos afirmativos y 43 negativos quedó rechazada.
Live Blog Post
27-02-2026 18:44
"Los menores que cometen delitos comprenden la criminalidad de sus actos"
Desde el Ministerio de Justicia de la Nación celebraron que se haya aprobado la ley de baja de la imputabilidad en el Congreso. Destacaron que se aprobó en la tarde de este viernes el Régimen Penal Juvenil, mpulsado por esa cartera en el marco del Plan Tolerancia Cero con el Crimen, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
Subrayaron que en adelante "los menores que cometen delitos comprenden perfectamente la criminalidad de sus actos y tienen que responder penalmente, sin excusas ni privilegios. Terminamos con décadas de impunidad y le damos a la Justicia las herramientas necesarias para juzgar a los criminales y sancionarlos adecuadamente".
El Congreso de la Nación aprobó el Régimen Penal Juvenil, impulsado por este Ministerio en el marco del Plan Tolerancia Cero con el Crimen, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Los menores que cometen delitos comprenden perfectamente la criminalidad de sus actos y… pic.twitter.com/tARBmJvVJC
Tras la aprobación de la ley que baja la edad de imputabilidad, a través de las redes sociales, la Oficina del Presidente celebró la sancion definitiva por parte del Senado del nuevo Régimen Penal Juvenil. “Con esta ley. la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecia desconectado de la realidad criminal del siglo XXI”.
Consideró que “la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad”.
"A partir de hoy , quienes tienen la capacidad de comrpender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto", remarcó el mandatario.
Con una abstención, 44 votos afirmativos y 27 en contra, elproyecto de ley del presidente Javier Milei consiguió la media sanción que faltaba, tras el aval de Diputados, para que finalmente se convirtiera en ley y así quedara la baja de la imputabilidad en los 14 años.
La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.
Live Blog Post
27-02-2026 18:03
Bullrich: "Vamos a terminar con la peligrosa doctrina de que el delincuente es víctima del sistema"
La senadora Patricia Bulirich de LLA, sostuvo en el discurso de cierre del bloque oficialista qyue "cuando el delito no tiene consecuencia la ley pierde autoridad, esto es lo que pasaba en la argentina por eso hemos logrado bajar la tasa de homicidios, incluida la de los menores es la más baja en la historia del país".
Le respondió a Soria al decir que "mienten cuando dicen que los delitos de amenaza son de hasta 2 años, mienten cuando dicen que por una pelea en el recreo lo van a llevar preso". Cuestionó que ahora una patota que amenaza con piedras y mata a un adolescente quede libre como su nada para que luego cuente en tik tok.
La senador sostuvo que "los hechos tienen que tener consecuencias y el Estado no tiene que ser indiferente". Aseguró que "Argentina está cambiando" y que "durante décadas este sistema desprotegió a la sociedad". Aseguró que con el proyecto de baja de la imputabilidad: "Estamos hablando de educación porque la impunidad no educa, genera la idea de que todo vale, todo se puede, la corrupción , matar, robar".
Agregó que "la impunidad destruye la conciencia moral de un pueblo", por eso llevan adelante el proyecto de ley que busca bajar "la imputabilidad de los 14 años, que se basa en responsabilidad legal, educación". Afirmó que en la normativa "está contemplado lo que solicitó Jorge Capitanich, de resocialización, de acceso a la salud, a la educación, solo hay que mirarla porque está contemplado".
Explicó en su discurso que "esta es una ley penal con penas, para frenar en el primer delito al delincuente y no termine en un delito mayor y termine matando. La ley garantiza el debido proceso, algo que no recibieron las víctimas".
Además, añadió que "esta ley introduce un concepto fundamental, que los padres serán civilmente responsables de los delitos que cometen sus hijos".
Finalizó su alocución con un minuto de silencio por las vícitimas de los crímenes que no han tenido justicia.
Live Blog Post
27-02-2026 17:37
Martín Soria: “Es un peligro y un error que quieren votar”
El senador de Río Negro, Martín Soria, por el Justicialismo, desfenestró el proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil. Señaló de aprobarse el texto tal como está, ante un delito cometido por menores de edad “la respuesta del Estado ya no será integral, a través de la Cenaf, ya no va a intervenir la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia comprendida en la ley 26061, la primera respuesta será de tipo penal”.
Señaló que las chicas y chicos de 14 y 15 años van a ser juzgados y condenados, con este texto, por delitos culposos, aunque en su participación no hayan tenido intención de dañar. Hay que ser claros con los padres,hay que explicarles con claridad, que cuando dos chicos se peleen en el recreo y se lastimen el director de una escuela deberá notificar a la comisaría y va a intervenir la fiscalìa. Según el artículo 89 del Código Penal, delitos de lesiones leves.
“Con este régimen penal, el nieto de la senadora Patricia Bullrich debería desfilar por los pasillos de Comodoro Py”. Recordó que la exministra responsabilizó a su nieto de mandarle mensajes de whatsapp a (Marcelo) D'Alessio, acusado y condenado a 13 años de prisión de espionaje.
“Macanuda la abuela, con esta ley, al responsabilizar a su nieto de tener vínculos con este personaje nefasto. Dijo públicamente que su nieto estaba jugando con su celular”, recordó el legislador.
Live Blog Post
27-02-2026 17:23
Senador Goerling: “Esta ley viene a poner blanco sobre negro”
El senador del PRO Martín Goerling se preguntó “qué hacemos con los chicos que delinquen”, al respaldar el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.
"Esta ley de Régimen Penal Juvenil viene a poner blanco sobre negro, viene a poner institutos que puedan capacitar y reinsertar y les puedan dar una nueva oportunidad a esos jóvenes que delinquen hoy, oportunidad que hoy no la tienen", explica @MARTINGOERLING
“¿Qué hacemos desde el Estado? Nada. La droga está matando a nuestros chicos, primero les dan la droga y después los hacen soldaditos. ¿Por qué? Porque no tienen pena. En Brasil, a los 12 años, van adentro. En Paraguay, a los 14. Acá, no”, reprochó. La ley, dijo, “viene a hacer justicia y a poner blanco sobre negro”.
Live Blog Post
27-02-2026 17:02
Confianza en Casa Rosada
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el ritmo de trabajo que mostró el Senado esta semana y afirmó que es la primera vez en la historia que le Cámara alta sesiona tres veces en una semana.
El ministro coordinador, con un posteo de X, se refirió a las tres jornadas parlamentarias que se desarrollaron en solo cuatro días.
El martes se llevó a cabo la sesión preparatoria para elegir a las autoridades del cuerpo para el período parlamentario 2026.
Es la primera vez en la historia argentina que el Senado de la Nación sesiona tres veces en una misma semana. En 2023, último año de la gestión Fernández-Fernández, la Cámara Alta sesionó durante esos 365 días apenas 8 veces.Fin.
El jueves, la Cámara alta aprobó la modificación a la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, y hoy era el turno del debate de la ley de Reforma Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja de la edad de imputabilidad a 14 años.
“En 2023, último año de la gestión Fernández-Fernández, la Cámara Alta sesionó durante esos 365 días apenas 8 veces”, comparó el ministro coordinador, al cuestionar de ese modo la poca actividad parlamentaria de la gestión del Frente de Todos.
El Senado debatía desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, y el oficialismo buscará obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.
Live Blog Post
27-02-2026 16:39
Losada: “No podemos decir que un chico no es responsable si mata”
La senadora de la UCR Carolina Losada planteó este viernes que los menores “entienden lo que están haciendo” cuando comenten un delito, por lo que llamó a “no decir que un chico de 15 no es responsable si mata o si tortura a alguien”.
“Si decimos eso, estamos mirando para otro lado. ¿Bajar la edad de imputabilidad a 14 va a solucionar el problema? No. Pero al menos puede generar un cambio el ejemplo de que el que las hace las paga”, puntualizó.
Live Blog Post
27-02-2026 14:16
Una jornada que se extenderá por horas
En el recinto se debate el Régimen Penal Juvenil y el peronismo anticipó su rechazo a la reforma laboral. Se prevé una jornada extensa.
Uno de los principales temas de debate es la falta de fondos. El proyecto de ley establece un presupuesto de 23.700 millones de pesos. Dividido por los 24 distritos, se podrían construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.
Live Blog Post
27-02-2026 11:30
El oficialismo consiguió quórum
Comenzó la sesión en el Senado, luego de que La Libertad Avanza obtuviera el respaldo de los bloques aliados para iniciar el debate de las iniciativas.
La Casa Rosada cree que tiene los votos para sancionar el nuevo régimen laboral y las modificaciones en el Régimen Penal Juvenil.
Live Blog Post
27-02-2026 10:33
"Quienes voten en contra tendrán que hacerse cargo"
En la previa a la sesión, la exministra de Seguridad y actual senadora de LLA, Patricia Bullrich dejó en claro su postura sobre la Ley Penal Juvenil. “Hoy votamos la Ley Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad. Quienes voten en contra tendrán que hacerse cargo. Porque cuando se elige la impunidad, también se elige abandonar a las víctimas”, dijo.
Y destacó que “la edad no puede ser una excusa para delinquir. Sin consecuencias no hay justicia”.
Live Blog Post
27-02-2026 08:31
Incidentes en la previa a la sesión
En la previa del debate por la reforma laboral en el Congreso de la Nación, se desarrollaban protestas en puntos clave de CABA y Provincia de Buenos Aires. Un fuerte operativo de Gendarmería desalojó a trabajadores de FATE que cortaban la autopista Panamericana. En el obelisco, distintas organizaciones sociales y políticas concentran desde las 7 de la mañana.
Se registran corridas ante la presencia de Gendarmería y la Policía Federal en la zona del Obelisco. Desplegarán más de 2 mil efectivos en el Congreso.
Live Blog Post
27-02-2026 08:15
Reforma laboral
La reforma laboral se encamina a ser ley. Este viernes el oficialismo del Senado estima que los 42 votos que consiguieron en el tratamiento anterior son ahora el piso para la sanción de la ley y no descartan sumar alguno más.
La eliminación del artículo 44 en Diputados implica que los empleados con enfermedades fuera del ámbito laboral recibirán el 100% de sus haberes, lo que marca el principal punto de decisión para los senadores.
Hoy solo podrá aprobar la iniciativa o insistir con la ley original. La senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero dijo al respecto: “Hay diez millones de personas en la informalidad esperando; necesitamos esta ley. Es para desarrollar la Argentina, con más empresas, más inversión y, por lo tanto, más trabajo”.
Live Blog Post
27-02-2026 08:00
Régimen Penal Juvenil
El Senado tratará también este viernes el proyecto que bajará la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados.
Familiares de víctimas asesinados por menores acompañaron el debate. El régimen se estructura en once capítulos. Se apoya en principios como legalidad, proporcionalidad, especialidad, excepcionalidad de la privación de la libertad, celeridad procesal y resocialización.
Uno de los puntos centrales es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. El proyecto garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluso en mecanismos restaurativos.
La norma establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Contemplando penas alternativas para condenas menores a los 10 años de cárcel como la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dejá tu comentario