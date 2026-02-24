Reforma laboral y baja de edad de imputabilidad: cuándo buscarán aprobar las leyes en el Senado

Tras la ruptura de un bloque de la oposición, la Cámara Alta se prepara para una serie de triunfos con dos proyectos clave.

Este martes, el Senado de la Nación comenzará una semana inusual , ya que marcará un hecho inédito con tres sesiones diferentes. El viernes se llevará adelante la sanción clave para el gobierno, donde se tratará la Reforma Laboral recientemente aprobada en Diputados.

Cabe destacar que la sesión de esta jornada es preparatoria -que el Reglamento del Senado establece que debe celebrarse todos los 24 de febrero-, pero después se realizarán dos sesiones de extraordinarias, para tratar el resto del temario pendiente enviado por el Poder Ejecutivo.

A partir de las 12 del mediodía, tendrá lugar este encuentro que tiene por finalidad elegir le mesa de conducción del cuerpo , el panel de autoridades de la Cámara para el próximo período legislativo. Todo apunta a que el presidente provisional del Senado continuaría siendo el puntano Bartolomé Abdala (LLA); la vice primera la radical Carolina Losada , y la vicepresidenta segunda la cordobesa Alejandra Vigo .

Posteriormente, este jueves a las 11 de la mañana está convocada por el oficialísimo una sesión especial en el Senado, cerrando el período de sesiones extraordinarias y se realizó el pedido a Villarruel para tratar el Régimen Penal Juvenil y la modificación a la ley de Glaciares. El viernes tendrá lugar el debate por la Reforma Laboral.

Estas nuevas sesiones que llevará adelante la Cámara Alta se darán tras la oficialización de la ruptura del bloque kirchnerista. Tres senadores dejaron el espacio y dejan al peronismo con sólo 25 representantes, el número más bajo registrado desde 1983.

De esta forma, el oficialismo se acerca a una mayoría especial tras el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre. La Libertad Avanza cuenta con 21 legisladores propios y el cordobés Luis Juez.

Cuáles serán los proyectos que se tratarán en las sesiones de esta semana

El consenso alcanzado por el oficialismo con los bloques de la oposición dialoguista estableció el tratamiento de las modificaciones al régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, y a la ley de Glaciares y el pliego que nomina a Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea (UE).

Con las firmas de la senadora Patricia Bullrich junto a los libertarios Carmen Álvarez Rivero y Agustín Coto; la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y Martín Goerling Lara del Pro, les solicitaron a Victoria Villarruel que convoque a sesionar.

Baja de la edad de imputabilidad

El viernes se celebra la sesión más esperada por el espacio libertario. Se espera darle sanción definitiva a la Reforma Laboral, luego de que Diputados suprimiera el polémico artículo 44 a la iniciativa que forma parte de la agenda "reformista" de los libertarios.

El traspié del artículo que modificaba las licencias por enfermedad llevó a poner en duda que la "modernización laboral" reciba la sanción definitiva antes de que el calendario marcara marzo.

El Gobierno reunió a la mesa política previo a la semana clave en el Senado

Con una reunión encabezada por Manuel Adorni, el gobierno se reunió este lunes en la Casa Rosada para coordinar la estrategia parlamentaria y ordenar sus prioridades.

Del encuentro participaron el ministro del Interior, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, la senadora, Patricia Bullrcih y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, entre otros.

Según reveló Noticias Argentinas, los selectos integrantes del núcleo duro conversaron sobre los proyectos de ley que el Senado debatirá desde el jueves: la nueva Ley de Glaciares (uno de los temas más relevantes para el Gobierno, tal como recalcan desde el entorno del Presidente), el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

También se repasó la agenda parlamentaria que se impulsará a partir del 1 de marzo, fecha de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.