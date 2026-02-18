EN VIVO | Hay dictamen y este jueves se tratará el proyecto de le Reforma Laboral en Diputados

La Cámara de Diputados debatió en comisiones el proyecto con las modificaciones del Ejecutivo, para poder tratarse este jueves en el recinto.

La Cámara de Diputados de la Nación discutía este miércoles en comisión el proyecto de reforma laboral sancionado por el Senado, y al que se le anulará el artículo sobre cambios en el pago de las licencias por enfermedad o accidente de trabajo.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, comunicó al inicio de la reunión que se eliminará el artículo 44 que establecía que en el caso de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral solo iba a pagarse el 50% y el 75% en caso de que los trabajadores tuvieran familia.

Bornoroni dijo que pasarán a la firma el dictamen donde mantienen el texto votado por el Senado en la madrugada del jueves 12 con excepción de los cambios en el pago de licencias en caso de enfermedad o accidente.

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, señaló que en el primer tramo y hasta las 17 expondrán sindicalistas, abogados y empresarios, y luego harán lo propio los bloques, que anunciarán si presentarán su propio despacho o acompañarán el texto del oficialismo.

Embed - COMISIÓN EN VIVO: CONJUNTA - 18 de febrero de 2026 - MODERNIZACIÓN LABORAL - Diputados Argentina

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto se realizó desde las 14.10 para debatir el proyecto de modernización laboral que introduce cambios en las leyes del trabajo, asociaciones sindicales, rebaja de aportes patronales para la contratación de nuevos empleos y modificaciones en el sistema de indemnizaciones.

Dictamen con 44 firmas y disidencias parciales

Pasadas las 18, el oficialismo avanzó con la firma del dictamen por mayoría, que reunió 44 adhesiones de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) y representantes de otras provincias.

El despacho mantuvo el texto aprobado por el Senado, pero eliminó el artículo 44 referido al pago de licencias médicas. Tanto el PRO como el MID firmaron en disidencia el artículo vinculado a billeteras virtuales, que permitiría a los trabajadores cobrar el sueldo a través de esas plataformas.

Con el dictamen ya rubricado, ahora el foco se traslada al recinto. La sesión en Diputados está convocada para las 14 del jueves, donde el oficialismo necesitará reunir al menos 129 legisladores para alcanzar el quórum y avanzar con la media sanción.

De obtener la aprobación, el proyecto deberá regresar al Senado de la Nación para su tratamiento definitivo. En ese ámbito, por ahora se especula con una sesión el viernes 27 o sábado 28 para concluir el trámite parlamentario de la reforma laboral.

Por qué el Gobierno eliminó el artículo 44

Tras reclamos de varios bloques aliados en Diputados, el Gobierno decidió eliminar el controversial artículo 44 de la reforma laboral. La decisión se tomó en las últimas horas, luego del rechazo que los bloques aliados habían expresado a sancionar la iniciativa sin hacer modificaciones.

El objetivo del Gobierno es garantizarse la aprobación en la sesión prevista para el jueves próximo. La Casa Rosada tiene por delante una carrera contra reloj para conseguir que la Cámara baja apruebe con modificaciones el proyecto y el Senado, el viernes de la semana próxima, lo convierta en ley.

La decisión del Gobierno nacional de retirar el artículo sobre licencias médicas marcó un giro en las negociaciones parlamentarias de los últimos días. La medida, resultado de una serie de reuniones intensas con bloques aliados, reflejó la tensión que generó este punto específico dentro de la iniciativa impulsada por el oficialismo. Las conversaciones, que se extendieron hasta última hora, pusieron en evidencia el delicado equilibrio que el Ejecutivo debe mantener para avanzar con su agenda en la Cámara de Diputados.

Legisladores de sectores dialoguistas manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que estas restricciones afectaran a trabajadores con enfermedades crónicas o situaciones especiales. En este contexto, la presión pública de organizaciones gremiales y asociaciones médicas sumó un factor adicional de tensión, acelerando la necesidad de revisar el texto.

La reacción sindical se manifestó en comunicados y pronunciamientos que reclamaron respeto por los convenios colectivos de trabajo y advirtieron sobre eventuales retrocesos en materia de derechos laborales. Voceros de la Confederación General del Trabajo (CGT) señalaron que cualquier intento de limitar las licencias representaba “un ataque a conquistas históricas”. La postura de la central obrera fue replicada por representantes de otros gremios, que coincidieron en la defensa de los marcos legales vigentes.