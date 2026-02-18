Paro de la CGT: ATE se suma a la medida y paraliza el Estado en Neuquén en rechazo a la reforma laboral

El paro alcanza a la administración pública provincial, municipios y las comisiones de fomento. La CGT define el impacto en el sector privado para este jueves.

La conducción de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén formalizó la adhesión al paro general convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso y confirmó que la medida impactará en toda la administración pública provincial y en los municipios. Así, la adminitración pública se suma al paro general de otras actividades.

La notificación fue presentada ante la Subsecretaría de Trabajo de la provincia y lleva la firma del secretario general del gremio, Carlos Quintriqueo , quien comunicó el inicio del paro general a partir de las 0 de este jueves 19 de febrero.

En la presentación, el sindicato denuncia el conflicto existente entre los trabajadores del Estado nacional, provincial y municipal - incluyendo comisiones de fomento, entes autárquicos y organismos descentralizados - y fundamenta la medida “en rechazo a la reforma laboral” , resolución que fue adoptada en asamblea.

"Queremos una reforma laboral que formalice el empleo y amplíe derechos. Para eso hace falta un plan económico y un proyecto de país que incluya a la gente, que genere trabajo y oportunidades, no que la empuje al desempleo y la pobreza", dijo Quintriqueo.

ISSN: el paro afectará trámites, pero garantiza la atención médica

La decisión implica que no habrá atención normal en ministerios, organismos provinciales, dependencias municipales y reparticiones descentralizadas. En muchos casos, la adhesión suele ser total, aunque se garantizan guardias mínimas en áreas esenciales como Salud. ATE es uno de los gremios con mayor representación en el sector público neuquino, por lo que el impacto del paro se sentirá tanto en la capital como en el interior.

En ese sentido, el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) confirmó que por la adhesión sindical al paro general podrían resentirse servicios administrativos.

En el marco del paro de la CGT y la adhesión de sindicatos en Neuquén, el ISSN informó que sus servicios habituales podrían verse afectados. A través de un comunicado dirigido a sus afiliados, el organismo provincial señaló que la medida de fuerza prevista para el jueves podría impactar en la atención administrativa y en distintos trámites presenciales.

Sin embargo, llevó tranquilidad respecto del servicio esencial. “Recordá que la atención médica está garantizada por sistema”, indicaron desde el ISSN.

De esta manera, si bien hospitales y centros de salud mantendrán la cobertura médica, podrían registrarse demoras en autorizaciones, gestiones administrativas y atención en oficinas.

El alcance final del impacto dependerá del nivel de adhesión en cada sector, en una jornada que promete fuerte repercusión en el ámbito estatal y también en parte del sector privado.

Qué pasará con el sector privado: ¿Paran lo colectivos?

En paralelo, la CGT define el alcance de la medida en el ámbito privado. La central obrera a nivel nacional impulsa la protesta contra la reforma, pero en cada provincia las regionales evalúan la modalidad de adhesión.

En Neuquén, la participación de los gremios privados será fundamental para medir la dimensión real del paro. Sectores estratégicos como la industria petrolera, el comercio, la construcción y el transporte suelen definir el impacto de la media.

cole colectivos neuquen (3) En estas horas podría haber definiciones sobre el paro de colectivos en Neuquén.

En anteriores medidas de fuerza, algunos sindicatos de la actividad privada acompañaron con movilizaciones sin paralizar completamente la producción, mientras que otros optaron por adhesiones parciales.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Neuquén aseguraron a LM Neuquén que “no hay confirmación oficial” sobre una adhesión al paro. Sin embargo, reconocieron que deberán esperar nuevas definiciones en el transcurso de las próximas horas.

Otra fuente del gremio de choferes en la provincia fue más frontal frente a la incertidumbre. “No habrá paro”, afirmó, aunque también admitió que la situación puede modificarse si hay una decisión orgánica a nivel nacional.