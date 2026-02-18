La CGT anunció paro nacional por 24 horas contra la reforma laboral: "No habrá ninguna actividad"

Desde la central advirtieron que "nos oponemos porque es inconstitucional". Cuándo será la medida de fuerza.

Este miércoles cerca de las 11.30 de la mañana, la CGT (Confederación General del Trabajo) realizó una conferencia de prensa convocada especialmente para anunciar las medidas de fuerza que se llevarán a cabo este jueves 19 de febrero, en el marco de la media sanción del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que aprobaron en Senadores.

El Consejo Directivo Nacional de la Central se expresó en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados. Y confirmó que "esta CGT no está en contra de una reforma laboral, ya que se ha llevado a cabo discutiendo cada convenio colectivo de trabajo, pero sin que signifique perder derechos. Esa modernización que pretendemos es esa que mire hacia adelante" , señaló Jorge Sola.

"Esta CGT está en desacuerdo con este proyecto de ley que ataca a los trabajadores. No hemos participado, no nos han convocado. Es demasiado el costo que va a pagar cada trabajar y trabajadora, pero además nos oponemos porque es inconstitucional" , agregó.

En este contexto, confirmó el paro nacional por 24 horas sin movilización: "Será desde las cero horas de cuando se empiece a tratar este proyecto, no habrá ninguna actividad que lleve adelante su función".

Embed - EN VIVO | CGT – CONFERENCIA DE PRENSA DE LA CGT POR LA REFORMA LABORAL

"La medida de fuerza va a ser contundente"

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, indicó que la reforma laboral "lo único que prioriza es quitarle derecho a los trabajadores. "Tiene una carga ideológica contra las organizaciones sindicales", sumó respecto a este proyecto de ley.

"Queremos una Argentina en la que el trabajador pueda vivir de su esfuerzo dignamente, no podemos permitir que nos destruyan nuestro entramado industrial", dijo e hizo mención al cierre de FATE.

"La medida de fuerza va a ser contundente, va a estar parada la Argentina de una punta a la otra", exclamó Jerónimo. "Vamos a agotar todas las instancias, hay un montón de capítulos y artículos que son inconstitucionales", agregó en su discurso.

conferencia cgt (1)

Por otra parte, Octavio Arguello indicó que la situación "es compleja". "Todos los días despiden trabajadores, perdemos fuentes de trabajo, basta de mentiras", dijo. "Hacemos un paro de 24 horas, pero esto no se termina acá", lanzó Arguello.

Este jueves, Diputados tratará el proyecto de ley. En ese contexto, el Frente de Sindicatos Unidos-integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA- ya había anunciado una protesta con movilización al Congreso para la fecha en que se trate la iniciativa, lo que incrementó la presión interna sobre la conducción cegetista.

Las principales objeciones de la CGT a la reforma

Pese al clima de resignación que domina en la conducción cegetista, algunos dirigentes confían en que las resistencias de aliados del oficialismo a modificaciones de último momento —sobre accidentes laborales o pago de salarios— puedan impedir la aprobación en Diputados y hacer que la reforma vuelva al Senado.

cgt

“El Gobierno fue desprolijo al incluir artículos que no fueron consensuados y ahora vamos a trabajar para que el proyecto tenga más modificaciones o quede trabado en el Congreso”, expresó un directivo sindical, en referencia a las iniciativas que “lesionan los derechos de los trabajadores”.

Sin embargo, en la CGT destacan haber preservado las cuotas solidarias y las contribuciones patronales a las obras sociales, un punto clave para sostener el financiamiento del sistema de salud sindical. No obstante, la central anticipa que seguirá presionando por cambios en otros aspectos de la reforma.