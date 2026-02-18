Los partidos importantes que se podrían suspender por el paro de la CGT

El paro convocado por la CGT para esta semana o la próxima genera incertidumbre en los clubes, que temen no poder garantizar la logística de los partidos por una eventual adhesión de la UTEDYC . El duelo internacional de Lanús ante Flamengo , por la Recopa, aparece como el compromiso más sensible del calendario.

El anuncio de un paro general por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene en vilo al fútbol argentino. Mientras la central obrera define si la medida de fuerza se concreta este jueves 19 de febrero o se posterga hasta el miércoles 25, las autoridades de los clubes evalúan los posibles escenarios y el impacto que la huelga podría tener en el normal desarrollo de los partidos oficiales.

El foco de la preocupación institucional está puesto en una eventual adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC). De prosperar el acatamiento del gremio que representa a los empleados de los clubes, quedarían desactivadas áreas neurálgicas para la organización de un espectáculo con público: desde el control de accesos y la venta de entradas hasta la seguridad interna y las tareas operativas básicas.

La Recopa, en la mira

En este contexto de incertidumbre, el compromiso que genera mayor alerta es la final de ida de la Recopa Sudamericana que Lanús debe disputar ante Flamengo. El partido, programado para el jueves, está bajo la órbita de la CONMEBOL, entidad que históricamente prioriza la concreción de sus certámenes por sobre cualquier contratiempo local. Si bien una eventual falta de transporte público podría complicar el acceso de los hinchas, desde el organismo sudamericano no se contempla la suspensión, por lo que todo indica que el encuentro se jugará según lo previsto.

Una jornada de Liga en vilo

Más allá del partido internacional, la jornada de la Liga Profesional también presenta varios interrogantes. El cronograma del jueves incluye los siguientes encuentros:

Defensa y Justicia vs. Belgrano

San Lorenzo vs. Estudiantes (RC)

Independiente Rivadavia vs. Independiente

Instituto vs. Atlético Tucumán

La principal incógnita pasa por la apertura de los estadios. Dirigentes de Independiente ya manifestaron sus dudas sobre la realización del partido en Mendoza, mientras que desde Atlético Tucumán confirmaron que el plantel viajará a Córdoba y quedará concentrado en Salsipuedes, aunque a la espera de una resolución oficial.

Sin personal, no hay partido

Las fuentes consultadas coinciden en que, incluso si se evalúa la opción de disputar los partidos a puertas cerradas o con aforo reducido, la estructura mínima necesaria para habilitar un estadio depende en gran medida de trabajadores afiliados a UTEDYC. Sin ese personal, la viabilidad operativa de los encuentros se vuelve prácticamente nula.

La reprogramación, en el horizonte

Ante un eventual escenario de suspensiones masivas, la opción que cobra fuerza es la reprogramación de los partidos para la próxima fecha FIFA de marzo. La medida buscaría evitar la saturación del calendario local, que ya tiene programados encuentros entre semana, y permitiría reubicar los compromisos sin afectar la estructura de las competiciones.

Mientras el Congreso debate y la CGT ratifica su advertencia, el fútbol argentino asiste con cautela a un cruce inesperado entre la agenda sindical y la competitiva, en uno de los momentos más relevantes del calendario.