Con ploteo especial: así es el avión que trasladará a la Selección Argentina al Mundial

A pocos días del inicio de la contienda, aún a la espera de la lista definitiva de 26 jugadores, se dio a conocer el ploteo del avión.

Así se ve el avión de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca. En ese sentido, se reveló cómo será el avión en el que viajará la Selección Argentina a los países del norte.

En el video que se difundió en redes sociales, se puede ver un clásico avión Airbus 330-200 de la flota de Aerolíneas Argentinas ploteado con la número 10 de Lionel Messi en la cola del mismo. Aunque esta es solo la primera parte de un ploteo general que tendrá la aeronave.

El trabajo se realiza bajo estrictas medidas de seguridad en los hangares técnicos del aeropuerto internacional de Ezeiza. Según trascendió, durante la filmación de un comercial para una campaña digital, los técnicos aeronáuticos tuvieron que dejar sus celulares fuera del hangar. La misma reserva se mantiene mientras avanza el proceso completo sobre el fuselaje.

Aerolíneas presentó el avión para la selección argentina

La elección del Airbus 330-200 no es casual. La aeronave cuenta con motores General Electric, similares a los que utilizan los otros ocho Airbus 330 de la compañía, lo que permite una operación más eficiente en mantenimiento, repuestos y uso de materiales.

El antecedente inmediato remite al avión que llevó a la Selección al Mundial de Qatar 2022. Aquella unidad también fue un Airbus 330, con capacidad para 270 pasajeros, y lució un ploteo especial con la frase “Un equipo, un país, un sueño”, junto a imágenes de los jugadores. En ese diseño aparecían Lionel Messi y Ángel Di María, dos protagonistas centrales del ciclo que terminó con la tercera estrella.

Después de aquella experiencia, el nuevo ploteo aparece como una continuidad simbólica: el sueño ya se cumplió y ahora el mensaje apunta a la defensa del título. En un plantel marcado por las cábalas, si el avión anterior acompañó una conquista histórica, la tradición se respeta.

La reunión de Claudio Tapia y Lionel Scaloni antes del Mundial

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se reunió con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, a pocos días del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

“¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado”, fue el mensaje que compartió Tapia junto a una foto con Scaloni.

La reunión podría ser clave, ya que se espera que en pocos días Scaloni dé a conocer la lista definitiva con los 26 convocados que irán al Mundial 2026, donde la Selección Argentina irá en busca de su cuarta estrella.

scaloni y tapia

Una de las grandes curiosidades de la imagen fue una pequeña estatua que tiene en su escritorio, en la que él mismo sostiene la Copa del Mundo.

Este lunes se dio a conocer la noticia de que Tapia, quien se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes, finalmente podrá viajar al Mundial, aunque tendrá que pagar 30 millones de pesos como garantía.

En el Mundial 2026, la Selección Argentina, que es una de las candidatas a quedarse con el título, compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.