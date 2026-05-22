No es Otamendi: cuál es la figura de la Selección que habría recibido un llamado de River

El millonario habría llamado a una figura de la Scaloneta para preguntar sus condiciones y hacer un intento por él. De quién se trata.

River pretende tener un mercado de pases ambicioso para darle más herramientas a un Eduardo Coudet que, actualmente, convive con un poco de suerte que le permite acoplarse a otros aspectos que lo llevaron a conseguir puntos en tiempo de descuento con goles agónicos. Luego de los rumores sobre un acuerdo verbal con Nicolás Otamendi , trascendió que el millonario levantó el teléfono por un campeón del mundo.

Según dieron a conocer desde el mundo millonario, el club de Núñez habría llamado a un campeón del mundo que tiene grandes chances de volver a defender al camiseta de la Selección argentina en el Mundial 2026 que iniciará el 11 de junio.

El llamado del millonario habría sido dirigido para el mediocampista ofensivo Thiago Almada consultando cuál es su presente y futuro en el Atlético Madrid que entrena Diego Simeone. En enero también habían consultado por su situación y en aquel entonces la respuesta a Stefano Di Carlo de su entorno fue clara: le respondieron que su deseo era quedarse en el Colchonero y en Europa.

Thiago Almada-Portada

Actualmente, seis meses después de ese llamado donde fueron contundente, el millonario volvió a preguntar a la espera de un nuevo mercado de pases y en el momento donde Almada buscaría un nuevo rumbo. Esta vez, todavía no tuvieron respuesta y ven difícil la operación ya que el club buscaría recuperar la cifra cercana a los 40 millones de euros que invirtió por el jugador.

Los detalles del acuerdo de palabra entre Nicolás Otamendi y River Plate

Crecen las chances de que Nicolás Otamendi, ya desvinculado de Benfica, llegue a River en el próximo mercado de pases. Según se informó este jueves en ESPN, el defensor central de la Selección Argentina tiene un acuerdo verbal con el club de Núñez.

El periodista Gustavo Yarroch contó que Otamendi ya se despidió del club de Portugal y "ya tiene un acuerdo verbal con River para ser el primer refuerzo del equipo después del Mundial". "River le ofreció un contrato por 18 meses, hasta fines de 2027. El acuerdo de palabra está ok, cerrado", reafirmó en el programa Buen Día ESPN.

Otamendi disputará el Mundial 2026 con la Selección Argentina y allí se despedirá de la Albiceleste. Su intención es entonces sumarse al Millonario, club del que es hincha y así cumpliría un objetivo personal. Si el experimentado jugador se incorpora a River, estará en el equipo de Núñez hasta los 40 años. Su aporte será importante en cuanto a jerarquía y personalidad y es bienvenido por Eduardo Coudet, que lo espera para la segunda mitad de este año en el Torneo Clausura y los mata-mata de la Copa Sudamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057463118645584297&partner=&hide_thread=false ¡HAY ACUERDO VERBAL ENTRE RIVER Y OTAMENDI! Atención a lo que cuenta Gustavo Yarroch sobre el futuro del defensor una vez finalizada la Copa del Mundo.



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Otamendi pasó sus últimos años en Portugal y se convirtió en un emblema para el equipo del que fue capitán hasta sus últimos días de estadía. Al día siguiente del triunfo sobre Estoril en la Liga de Portugal, Benfica emitió un comunicado en el que ya confirmó que el argentino se marchará como jugador libre. En los seis años, Otamendi ganó cuatro títulos. Ahora tiene como gran prioridad a la Albiceleste en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá y luego podría arribar finalmente a River, que lo espera con los brazos abiertos.

La increíble estadística del River de Coudet en los tiempo de descuento

El River de Chacho Coudet tiene una particularidad que lo ha repetido en una gran cantidad de partidos en los cuales parecía vencido: los goles en el tiempo de descuento para conseguir puntos se convirtieron en una constante. Será azar o no, pero nuevamente el millonario logró un punto anotando un gol a los cuatro minutos de los cinco adicionado en el 1-1 ante Bragantino en el Más Monumental y por Sudamericana.

Los clubes que se enfrentan al millonario saben que el fuerte del equipo de Chacho está en ese último sprint hasta el final del duelo, donde por distintos motivos consigue sacar jugo y lograr convertir para seguir prendido en los diferentes certámenes. Con el paso de los partidos hace crecer una estadística tremenda sobre los goles en el cierre del encuentro.

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Gran remate de Juanfer Quintero que atajó el arquero Cleiton, pero apareció Lautaro Pereyra para empujarla y poner el 1-1 en el Monumental.@GiraltPablo



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Luego del empate agónico a través de los pies de Lautaro Pereyra tras un remate lejano de Juan Fernando Quintero, el millonario acrecentó sus estadísticas sobre los puntos sumados en el tiempo de descuento. Es que de los 11 puntos que sumó el actual líder del grupo H, cinco los consiguió en el tiempo adicional. El primer caso fue cuando el millonario consiguió romper el 0-0 con un cabezazo de Lucas Martínez Quarta a los 93 minutos de juego, en un contexto duro donde el equipo no jugaba bien -similar al presente-. Allí terminó ganando por la mínima en el cierre.

Luego, más tarde, contra Carabobo empataba 1-1 de visitante y contaba con un jugador menos por la expulsión del arquero Santiago Beltrán. Sin embargo, en una corrida aplastante, Maxi Salas definió por encima del arquero y anotó el gol de la victoria a los 95 minutos, 50 segundos cuando se jugaría hasta los 96. Si, a falta de 10 segundos consiguió la victoria.