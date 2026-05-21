Goles y puntos: la increíble estadística del River de Coudet en los tiempo de descuento

El millonario volvió a conseguir puntos producto de un empate conseguido en el tiempo de adición del encuentro, como lo había hecho anteriormente. La contundente estadística.

Ya no sorprende. El River de Chacho Coudet tiene una particularidad que lo ha repetido en una gran cantidad de partidos en los cuales parecía vencido: los goles en el tiempo de descuento para conseguir puntos se convirtieron en una constante. Será azar o no, pero nuevamente el millonario logró un punto anotando un gol a los cuatro minutos de los cinco adicionado en el 1-1 ante Bragantino en el Más Monumental y por Sudamericana .

Los clubes que se enfrentan al millonario saben que el fuerte del equipo de Chacho está en ese último sprint hasta el final del duelo, donde por distintos motivos consigue sacar jugo y lograr convertir para seguir prendido en los diferentes certámenes. Con el paso de los partidos hace crecer una estadística tremenda sobre los goles en el cierre del encuentro.

Luego del empate agónico a través de los pies de Lautaro Pereyra tras un remate lejano de Juan Fernando Quintero , el millonario acrecentó sus estadísticas sobre los puntos sumados en el tiempo de descuento. Es que de los 11 puntos que sumó el actual líder del grupo H, cinco los consiguió en el tiempo adicional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057286810305265865&partner=&hide_thread=false ¡EL GOL DE LA CLASIFICACIÓN! Lautaro Pereyra encontró el rebote y anotó el 1-1 final de River vs. Bragantino en el Más Monumental y el Millonario se asegura como mínimo los 16avos de la #Sudamericana. pic.twitter.com/wj6Cy2s9vq — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2026

El primer caso fue cuando el millonario consiguió romper el 0-0 con un cabezazo de Lucas Martínez Quarta a los 93 minutos de juego, en un contexto duro donde el equipo no jugaba bien -similar al presente-. Allí terminó ganando por la mínima en el cierre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TendenciaDepor/status/2050039548936126887&partner=&hide_thread=false "River Plate"



Porque con este gol se Martínez Quarta, venció por 1-0 a Bragantino por la Conmebol Sudamericana. Les perdonaron una roja, después los ayudaron y terminaron ganando de orto los Millonarios hijos de re mil putas.

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Luego, más tarde, contra Carabobo empataba 1-1 de visitante y contaba con un jugador menos por la expulsión del arquero Santiago Beltrán. Sin embargo, en una corrida aplastante, Maxi Salas definió por encima del arquero y anotó el gol de la victoria a los 95 minutos, 50 segundos cuando se jugaría hasta los 96. Si, a falta de 10 segundos consiguió la victoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2052577128135249924&partner=&hide_thread=false ¡¡AGÓNICO GOL DE RIVER EN VENEZUELA!!



CONTRAGOLPE LETAL y definición de Salas para el 2-1 sobre Carabobo.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/PZXCmB1NFY — DSPORTS (@DSports) May 8, 2026

Cómo fue el empate de River que le dio la clasificación a la próxima fase

River empató agónicamente 1-1 con Red Bull Bragantino, en condición de local, en el marco de la quinta fecha de Grupo H de la Copa Sudamericana, del cual se aseguró el primer lugar.

En el estadio Monumental, el mediocampista Alix Vinicius abrió el marcador para los brasileños a los 34 minutos de juego mientras que, en el complemento, el delantero Lautaro Pereyra igualó el encuentro a los 48 para el Millonario.

Con este resultado, el equipo de Eduardo Coudet se quedó con el primer lugar del Grupo H con 11 puntosy cerrará su participación en esta Copa Sudamericana cuando reciba a Blooming de Bolivia el próximo miércoles.

De esta forma, River consiguió un nuevo gol agónico, algo que se está volviendo costumbre en el ciclo de Eduardo Coudet al mando del equipo. En el último partido ante Bragantino, en Brasil, Lucas Martínez Quarta anotó el gol de la victoria a los 90+2'.

Días después, el Millonario vivió una de las noches más épicas del último año al igualarle a San Lorenzo en el último minuto del adicional para llevar el partido a penales. Otro tanto sobre la hora tuvo lugar en Venezuela, frente a Carabobo, y luego el de esta noche de Pereyra ante el conjunto brasileño.

Así fue el empate entre River y Red Bull Bragantino

Al cabo de los primeros 15 minutos en un partido parejo, el Millonario dominó levemente la posesión e intentó lastimar a los brasileños, que apostaron a los centros al delantero paraguayo Isidro Pitta.

El mediocampista Axir Vinicius marcó el 1-0 para Red Bull Bragantino ante River, a los 34 minutos de juego. En un tiro libre desde la izquierda del círculo central, la pelota cayó en el borde derecho del área riverplatense donde el paraguayo Isidro Pitta la paró, pinchó la pelota para meter un centro al segundo palo donde entró Vinicius y, de cabeza, puso el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2057267525331677269&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE BRAGANTINO EN EL MONUMENTAL!



Centro de Pitta para que Vinicius empuje de cabeza. El equipo brasileño le gana 1-0 a River en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. pic.twitter.com/i9xqn0LsFm — DSPORTS (@DSports) May 21, 2026

En el inicio del segundo tiempo, el equipo de Coudet se volcó al ataque en busca del empate ante un equipo brasileño que apostó a la superioridad numérica en el contragolpe para vulnerar el arco de Franco Armani.

A los 48 minutos del complemento, Lautaro Pereyra marcó el empate. Desde media distancia, el colombiano Juan Fernando Quintero sacó un potente remate que el arquero Cleiton despejó abajo a la derecha pero, en el rebote, el juvenil Pereyra anotó el 1-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2057287315177750576&partner=&hide_thread=false ¡LO EMPATÓ RIVER EN EL FINAL!



Gran remate de Juanfer Quintero que atajó el arquero Cleiton, pero apareció Lautaro Pereyra para empujarla y poner el 1-1 en el Monumental.@GiraltPablo



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En lo pronto, River viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano, el domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, en lafinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, el equipo de Vagner Mancini perdió la chance de sacarle 3 puntos de diferencia al Carabobo de Venezuela y ahora se mantiene como escolta de River con 7 unidades, una por encima de los venezolanos que aún deben jugar ante Blooming. El Red Bull Bragantino cerrará su participación en esta fase de grupos el próximo miércoles a las 21.30 cuando reciba a Carabobo, con el cual disputará el segundo lugar de este Grupo H.