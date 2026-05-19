De qué club es hincha Yael Falcón Pérez, árbitro de la final entre River y Belgrano

Se trata de uno de los tres jueces principales que estarán representando a Argentina en la próxima Copa del Mundo.

Este martes fue confirmado oficialmente Yael Falcón Pérez como árbitro principal de la final del Apertura. Belgrano y River se verán las caras en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, a las 15:30 el próximo domingo, para definir al primer campeón del año en el fútbol argentino.

Uno de los tres árbitros argentinos que estará en el próximo Mundial 2026 encabeza el equipo que completan Facundo Rodríguez (asistente 1) y Maximiliano Del Yesso (asistente 2). El VAR estará a cargo de Leandro Rey Hilfer, quien era otro de los candidatos para la final.

Diferentes desempeños polémicos lo pusieron a Falcón Pérez en el ojo de la tormenta en reiteradas oportunidades, una de ellas en 2024.

VAR.jpg Yael Falcón Pérez se apoyó en el VAR para anular el gol de River

La información fue divulgada ese año por el periodista Flavio Azzaro en su programa El Loco y El Cuerdo, donde señaló: “Me contaron que, cuando hacía el curso de árbitro, salía a correr con el pantalón de Independiente. Capaz no es de Independiente y es un short que le prestó un amigo. No lo sé”.

Embed "Yael Falcón Pérez":

Porque será el árbitro de la final del #TorneoApertura entre River y Belgrano pic.twitter.com/WnKmsqTPXX — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 19, 2026

El escándalo de Falcón Pérez con River

Más allá de esa información que dio Azzaro, Falcón Pérez tiene en su haber desempeños bochornosos, uno de los cuales benefició claramente a River.

Fue en los cuartos de final del Apertura 2025, cuando se equivocó en varios fallos en el 1 a 1 entre el Millonario y Platense, donde luego el Calamar clasificaría por penales.

El árbitro omitió la expulsión de Marcos Acuña y cobró una lateral para River que era para el rival en la jugada que terminó con el penal sobre Miguel Borja anotado por Mastantuono para el empate.

Embed Todos los jugadores de Platense protestan un lateral previo a favor del Calamar



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También hubo una jugada icónica que recorrió las redes sociales, donde Falcón Pérez no cobra una clara infracción de Mastantuono y lo apura para levantarse en medio de un ataque de River.

Embed Yael FALCÓN PÉREZ pidiéndole a Franco MASTANTUONO que salga para el CONTRAATAQUE de #River después de que el Fernando JUÁREZ estaba TIRADO EN EL CÉSPED. pic.twitter.com/VJ7KWelUNq — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) May 21, 2025

Falcón Pérez está muy bien considerado en AFA. De hecho, junto al neuquino Darío Herrera y Facundo Tello Figueroa viajarán al Mundial para representar a Argentina. Los asistentes serán Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro como asistentes y Hernán Mastrángelo en el VAR.

Cómo llegan River y Belgrano

El Millo se metió en la final luego del gran triunfo que consiguió como local por 1-0 ante Rosario Central, gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio en el segundo tiempo.

De esta manera, el equipo dirigido por Eduardo Coudet, irá en busca de su trigésimo noveno título de Primera División, para afianzarse como el más ganador del fútbol argentino.

Belgrano de Córdoba, por su parte, viene de ganarle por penales en un encuentro durísimo a Argentinos Juniors, equipo al que le igualó sobre la hora y finalmente se impuso en una infartante tanda de penales.

"Uvita" Fernández marcó el tanto del 1 a 1 en el minuto 94 del tiempo reglamentario y el arquero Thiago Cardozo fue clave con atajadas en los 120' y en la definición.

Los comandados por Ricardo Zielinski, que tienen a Lucas Zelarayán como gran figura, quieren gritar campeón en la Primera División por primera vez en su historia.