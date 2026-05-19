Le vandalizaron el auto a un entrenador después de que su equipo sea goleado: de quién se trata

Un entrenador habría sufrido un ataque en su auto en medio de un presente complejo de su equipo.

Históricamente el fútbol argentino supo registrar distintas actitudes complejas por parte de los hinchas cuando el rendimiento del equipo no funciona como desean o no obtienen los resultados necesarios para ser protagonista. Casos como aquella vez donde Pity Martínez sufrió el incendio de su automóvil cuando su presente no era bueno en River, siguen dándose en la actualidad.

En las últimas horas se conoció que el entrenador de un club habría sufrido vandalismo en su automóvil que estaba estacionado en el complejo de la institución, donde los resultados deportivos no acompañan de la mejor manera.

Luego de la caída de San Miguel por 4-0 ante Mitre de Santiago del Estero en su visita por la decimocuarta fecha de la Primera Nacional, el auto del entrenador Gustavo Sapito Coleoni apareció con las cuatro ruedas tajeadas, aparentemente con un elemento corto punzante aunque no se confirmó con claridad sobre lo sucedido.

Lo trascendido mostró únicamente el daño hecho pero no el momento exacto en el que ocurre ni tampoco se conoce quiénes fueron los autores del hecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/revistaascenso/status/2056393423649669340&partner=&hide_thread=false Clima pesado en #SanMiguel. Así habría quedado el auto del "Sapo" Coleoni pic.twitter.com/tS8EBNEwb4 — Revista Ascenso (@revistaascenso) May 18, 2026

El presente que genera ruido

El enojo por parte de los hinchas llega debido a que el equipo suma cinco encuentros sin ganar, sumando tres empates (Godoy Cruz, Estudiantes de Caseros y All Boys) y dos derrotas (Los Andes y y la última ante Mitre).

A principios de abril del corriente año, los hinchas habían colgado pasacalles pidiéndole más esfuerzo en los partidos: "Jugadores, dejen todo en la cancha como lo hace la gente en la tribuna".

Un club de primera en crisis: no paga los salarios y sus jugadores analizarían llevar el caso a su gremio

Varios clubes del fútbol argentino atraviesan complicaciones en materia fiscal y orden institucional como San Lorenzo e Independiente de Avellaneda que pasan por un largo momento donde conviven con falta de dinero, inhibiciones en la FIFA, entre otras cuestiones que ponen en jaque también a su rendimiento deportivo.

En las últimas horas se puso en el centro de atención lo que sucede en una institución importante de la Primera División del fútbol argentino donde los jugadores ya sienten un malestar debido a que se atrasó en los pagos de los salarios y enfrenta también inhibiciones en la federación internacional.

Banfield, al límite

La situación de Banfield parece alarmar a los jugadores que integran el plantel que lucha en la primera del fútbol doméstico. Es que según trascendió en las últimas horas los jugadores todavía no reciben el pago de dos meses de salario, aunque la dirigencia tendrá tiempo hasta el 20 de mayo para hacerlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HDBanfield/status/2055290609380851977&partner=&hide_thread=false ATENTO #Banfield | Hay PARO DE EMPLEADOS en el club por deuda salarial. Esto nos cuentan desde el Predio de Luis Guillón sobre la situación.



Estamos junto a los trabajadores de Banfield reclamando por los salarios de marzo y abril. Estamos a mediados de mayo y todavía… pic.twitter.com/88PNw4DHZm — Hablemos de Banfield (@HDBanfield) May 15, 2026

La compleja situación no es solo con los jugadores, sino que también con la federación con sede en Suiza debido a que tiene siete inhibiciones que podrían afectarle en la incorporación de refuerzos en el próximo mercado de pases. Para mejorar la situación, deberá saldar las deudas pendientes, como lo hizo en el cierre de la última ventana permitiéndole incorporar algunos jugadores.

Los trabajadores del predio también en una situación crítica

Los trabajadores del Campo de Deportes realizaron un paro de actividades el pasado jueves en reclamo por la falta de pago de los salarios correspondientes a marzo y abril. Un día más tarde, el viernes 16 de mayo, levantaron el paro luego de que la comisión directiva pague el 50% del sueldo mientras que tomaron compromiso a completar el resto durante la próxima semana.

“Estamos junto a los trabajadores de Banfield reclamando por los salarios de marzo y abril. Estamos a mediados de mayo y todavía no hay respuestas de la dirigencia”, dijo en un video Rodolfo Hernández, quien es empleado del club, y sumó: “Es muy duro saber que no tenés plata para el boleto y que hay que venir a prestar tareas voluntariamente sin poder llevar un plato de comida a tu casa”.