Duelen en River, pero ilusionan a Belgrano: los datos curiosos de la Promoción 2011 que coinciden con la final

En el partido de las coincidencias que generan ilusión, el Pirata cordobés tiene dos hechos importantes que lo ilusionan de cara a la final del Torneo Apertura.

La final del Torneo Apertura tendrá un condimento más que especial, al igual que inesperado: River y Belgrano volverán a verse las caras en una etapa de definición que recuerda rápidamente al partido por la Promoción en 2011 que recuerda el descenso del millonario a la segunda categoría del fútbol argentino.

Con el duelo programado para el próximo domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, en el mundo del fútbol empiezan a buscarse coincidencias y recuerdos de dicho encuentro que marcó un antes y después. En torno a este duelo, apareció un dato curioso que une la definición de la promoción y la que vendrá.

Es que en medio de las coincidencias que sacan cada uno de los hinchas de ambos clubes para intentar fortalecer la ilusión para quedarse con el título, apareció un dato que llamó la atención. La fecha pactada para el duelo entre ambos clubes es el 24/05, domingo en que se paralizará el territorio nacional para seguir la final del certamen que tanta polémica generó.

En torno a esa fecha, los hinchas del Pirata encontraron una coincidencia que deja bien parado al club cordobés. El penal atajado por Juan Carlos Olave a Mariano Pavone en el entonces llamado Monumental, fue uno de los momentos claves en la definición de aquella promoción que terminó con el descenso del millonario y en esa jugada se encontró algo particular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2056353896868495532&partner=&hide_thread=false ¿OTRA COINCIDENCIA MÁS? Luego de que se conociera que Belgrano jugará la final vs. River el 24/5, día del cumpleaños del Potro Rodrigo, también se viralizó el dato de que el penal que Olave le atajó a Pavone en el ST fue a los... ¡24.05! pic.twitter.com/sQLEUoSMU7 — Diario Olé (@DiarioOle) May 18, 2026

En un análisis minucioso de la situación, los hinchas se dieron cuenta de que el arquero atajó el penal a los 24:05 minutos del partido, números que coincide con la fecha que se disputará el duelo. En la previa al duelo, los hinchas del pirata se ilusionan, mientras que los millonarios empiezan a prestar suma atención.

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Otro dato que ilusiona en Córdoba

En el partido de las coincidencias y datos que ilusionan, Belgrano ya está 2-0 arriba. No solo estos datos se encerraron en ese hallazgo, sino que también hay uno particular que ya se convirtió en un motivo por el cual se duplican las ganas de ganar el título.

Es que ese día, el domingo 24/05, cumpliría años el reconocido cantante de cuarteto Rodrigo Bueno, fanático hincha del pirata cordobés. “Lo mandamos a la B y nosotros nos ascendimos, y creo que eso ya pasó. Ahora hay que hacer historia el próximo domingo 24 de mayo, aniversario y cumpleaños del Potro Rodrigo”, dijo el presidente del club, Luis Fabián Artime.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2056168129214980280&partner=&hide_thread=false "LO MANDAMOS A LA B Y ASCENDIMOS"



El presidente de Belgrano Luis Artime recordó aquella promoción del 2011 pero aseguró que ahora es otra historia



@DiegoPaulich pic.twitter.com/qKfcfckqR3 — Diario Olé (@DiarioOle) May 18, 2026

Se viene: con el morbo de la promoción, cuándo y dónde se juega la gran final

El Torneo Apertura consagrará a su nuevo campeón el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15.30, en un compromiso decisivo que desborda morbo, mística y recuerdos imborrables. River y Belgrano chocarán en una final histórica que se mudará al imponente Estadio Mario Alberto Kempes.

Para la escuadra de la Ribera cordobesa, se tratará de la primera participación absoluta en una definición directa por una corona nacional de Primera División en sus 121 años de existencia.

La revancha de la promoción que derivó en el descenso de River

Por el lado del millonario, la cita se presenta como la oportunidad ideal de tomarse una revancha simbólica ante el rival que marcó a fuego su historia contemporánea. La referencia ineludible al histórico duelo de la Promoción disputado en junio del año 2011, que sentenció el único descenso de la institución de Núñez, sobrevuela de manera inevitable en la previa del espectáculo.

Aquella gesta deportiva del Pirata volverá a ponerse sobre la mesa con el condimento especial de que el banco cordobés cuenta con protagonistas de aquella hazaña. El experimentado director técnico Ricardo Zielinski, su ayudante de campo Juan Carlos Olave y el talentoso mediocampista Franco Vázquez buscarán repetir la gloria. Los tres eslabones de la vieja guardia buscarán amargar nuevamente al gigante local en una tarde que promete ser inolvidable.

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Desde aquel fatídico empate 1 a 1 en el Monumental que decretó la pérdida de la categoría para la Banda, ambos clubes se vieron las caras en 14 oportunidades. El historial reciente favorece ampliamente al elenco de Núñez, con una estadística contundente que registra ocho triunfos millonarios, dos igualdades y apenas cuatro caídas frente a los de Alberdi. El único antecedente de eliminación directa en este período se remonta a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, cuando el cuadro porteño se impuso de manera agónica por 2 a 1 gracias a una aparición sobre la hora del atacante Facundo Colidio.

El último partido fue triunfo con goleada para River

El presente futbolístico del conjunto conducido tácticamente por el Chacho llega en un punto de marcada solidez tras haber goleado al Pirata por 3 a 0 el pasado 5 de abril. Si bien el contexto institucional y deportivo actual es diametralmente opuesto al drama vivido hace una década y media, la carga emocional se mantiene intacta para los hinchas. River sabe que tiene en sus manos la posibilidad concreta de volver a levantar un título dos años después de su última corona, tras la salida de Marcelo Gallardo y en un momento convulsionado.