Además de Driussi, otros dos titulares de River se pierden la final del torneo por lesión

El triunfo por 1 a 0 sobre Central dejó las lesiones como saldo negativo para el equipo de Chacho Coudet.

La victoria de River en las semifinales del Apertura lo metieron en la definición que se disputará en Córdoba la semana que viene. El gol de Facundo Colidio de penal concretó en la red lo que se vio en el juego, donde el Millo fue claramente superior a Central .

Sin embargo, las lesiones generan preocupación y obligarán al Chacho Coudet a realizar varios cambios en la formación titular para el partido decisivo contra el que pase de Argentinos y Belgrano.

Eran varios los que llegaban al límite al encuentro del último sábado y tres de ellos no estarán en la final por problemas físicos.

Los lesionados de River

De Sebastián Driussi se temía la lesión más grave posible, pero las noticias no fueron tan malas como se pensaba.

Tanto el delantero como Aníbal Moreno comparten la misma lesión: sufrieron un esguince en el ligamento colateral medial derecho.

Lo del atacante fue tras una infracción de Franco Ibarra y lo de mediocampista luego de una acción en la que realizó un mal movimiento con su pierna derecha.

Embed ATENCIÓN A LA REPE: así fue el momento de la lesión de Seba Driussi, luego de la entrada de Ibarra. Para Nicolás Ramírez no fue infracción.



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Es evidente que tanto Driussi como Moreno se perderán el duelo por el título en el Kempes, Coudet espera que ambos puedan reincorporarse durante la pretemporada.

moreno lesion river

La lesión inesperada es la de Gonzalo Montiel, que llegó entre algodones para el duelo de semifinales y solo aguantó 45 minutos en los que falló un penal, sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo y además de no poder estar en el duelo decisivo del Apertura, llegaría con lo justo al Mundial.

El próximo domingo, desde las 15.30, el conjunto de Núñez disputará la final del Torneo Apertura ante el ganador de Argentinos Juniors-Belgrano y durante las dos semanas siguientes cerrará la fase de grupos de la Copa Sudamericana.