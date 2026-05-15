Fuerte choque en Ruta 7: un camión quedó atravesado tras chocar con una camioneta

El hecho se dio a conocer pasadas las 16.30. En el lugar trabaja personal de policía y de salud. Se trata del segundo siniestro vial que sobre el mismo sector de la calzada que ocurrió con pocas horas de diferencia.

El siniestro vial ocurrió sobre Ruta 7 a la altura de San Patricio del Chañar.

Minutos después de las 16.30, una camioneta Hilux blanca protagonizó un incidente vial con un camión arenero, lo que generó que el rodado mayor termine cruzado en la calzada. El tránsito en Ruta 7 permanece cortado mientras se realizan las primeras diligencias.

El hecho ocurrió en la entrada a la estación de servicio Shell ubicada en Picada 21 a la altura de Piedras Blancas, en jurisdicción de San Patricio del Chañar Allí trabaja personal de la Policía de Neuquén y de salud. Se solicita transitar con precaución.

Segundo choque sobre Ruta 7 con pocas horas de diferencia

Con pocas horas de diferencia y a pocos kilómetros de distancia, ese sector de la Ruta 7 fue escenario de otro accidente de tránsito protagonizado por camiones. Cerca del mediodía de este viernes, dos equipos de transporte pesados chocaron a la altura de la Picada 19, sobre la misma calzada, próxima a la localidad de San Patricio del Chañar .

accidente de tránsito- picada 19 -San Patricio del Chañar-1 Gentileza Chañar Digital

De acuerdo a la información que compartió Chañar Digital, el siniestro vial fue por alcance y los dos vehículos intervinientes eran camiones de la industria petrolera. Se desconoce si hubo heridos producto del impacto.

También acudieron Bomberos Voluntarios locales y personal de Tránsito de la Policía abocado a la tarea de reordenamiento vehicular.

NOTICIA EN DESARROLLO.-