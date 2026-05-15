A qué hora llega la lluvia a Neuquén este viernes: ¿Y las heladas?

El ingreso de aire frío y húmedo traerá inestabilidad este viernes. La AIC advirtió que el termómetro rozará los 0 grados y se desplomará hasta los -5°C.

Este viernes llegan las lluvias, mientras que las heladas están al caer.

La ciudad de Neuquén atraviesa un cierre de semana con condiciones climáticas críticas. Para la noche de este viernes, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa un aumento de la inestabilidad, con probables lluvias y chaparrones aislados en un marco de cielo cubierto.

Lo más preocupante para los vecinos es el brusco descenso térmico: para las próximas horas se espera que la temperatura roce los 0°C.

Este fenómeno es el resultado del ingreso de una masa de aire frío y húmedo que se instalará en la Patagonia norte, generando un escenario de nubosidad persistente y un ambiente muy fresco antes de la llegada del frío extremo.

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El alivio de la nubosidad llegará el sábado, pero con una contrapartida: el cielo mayormente despejado facilitará la formación de heladas intensas en toda la región. Según los datos, la mínima para la noche del sábado se ubicará en los -3°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 12°C.

Para el domingo, el frío no dará tregua y el termómetro volverá a marcar los -3°C. Sin embargo, el dato noticioso de la jornada será el viento; se prevé un aumento de la intensidad hacia la noche con ráfagas que podrían tocar los 60 km/h.

Qué dice la AIC para el inicio de la semana

El lunes 18 comenzará con condiciones similares. Si bien el cielo se mantendrá despejado, las temperaturas seguirán siendo bajas, con una máxima de 16 °C y una mínima de 0 °C. El viento continuará presente con ráfagas de hasta 25 km/h durante las horas del día, rotando luego hacia el sector sudeste.

La tendencia para el martes 19 muestra un nuevo descenso en las mínimas, alcanzando los -4 °C bajo un cielo despejado, lo que garantiza la presencia de heladas matutinas en las zonas rurales y suburbanas de Neuquén.

Viento (8)

Días frescos y noches heladas

Hacia mediados de la próxima semana, el escenario meteorológico se estabilizará. El pronóstico de la AIC anticipa días soleados pero frescos y calmos, con muy poca presencia de viento.

Sin embargo, la preocupación seguirá siendo el frío extremo durante las madrugadas. Para el miércoles 20, se prevé una temperatura mínima de -5 °C, la más baja registrada en los últimos días.

Este panorama de aire polar y cielos despejados obligará a los vecinos a extremar los cuidados.