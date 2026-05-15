Y los alcanzaron: tras un choque, secuestraron el auto de los jóvenes borrachos en la UNCo

El conductor tenía una alarmante graduación de alcohol en sangre y no contaba con licencia. El vehículo fue secuestrado tras un choque contra un auto estacionado.

La Policía logró constatar que eran las personas que habían ingresado a alta velocidad al estacionamiento de la UNCo.

La situación que un trabajador de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) había advertido durante la mañana del jueves terminó confirmándose horas después. El automóvil en el que circulaban los jóvenes que habían ingresado al playón universitario en aparente estado de ebriedad protagonizó un choque en la ciudad de Neuquén y el conductor dio positivo en el test de alcoholemia . “Si es que me alcanzan” , había lanzado el joven frente a la cámara, con tono irónico.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 en la intersección de las calles Del Pin y José Carol. Allí, un Volkswagen Gol Trend blanco impactó contra un Volkswagen Polo gris que se encontraba estacionado. La conductora del vehículo afectado denunció daños materiales y dio aviso a la policía.

De acuerdo con la información policial, personal de Comisaría Cuarta llegó al lugar luego de un llamado realizado mediante el pulsador de taxi. Al arribar, los efectivos constataron que el auto que había provocado el choque ya no estaba en el lugar, por lo que comenzaron un patrullaje preventivo por la zona.

Poco después lograron localizar el vehículo involucrado e identificar a sus ocupantes, dos jóvenes de 24 y 23 años domiciliados en Centenario. Según el informe, ambos presentaban signos compatibles con la ingesta de alcohol, por lo que se convocó a personal de Tránsito Policial para realizar el control correspondiente.

playón de la unco

Horas más tarde se confirmó lo que había quedado registrado en el video filmado por el trabajador de la UNCo: el conductor manejaba con un elevado nivel de alcohol en sangre. El test arrojó 1,78 gramos por litro, una cifra que supera ampliamente el límite permitido por la Ley Nacional de Tránsito y teniendo en cuenta que en Neuquén rige "Alcohol cero".

Además, las autoridades constataron que el joven no tenía licencia habilitante para conducir. Frente a esa situación, se labró un acta contravencional y se dispuso el secuestro del vehículo, que fue trasladado al predio del Parque Industrial.

El video que anticipó lo que podía pasar

Horas antes del choque, un trabajador de la Universidad Nacional del Comahue había registrado una escena que luego generó fuerte repercusión. Según relató, el conductor y una joven ingresaron a toda velocidad al playón universitario y, al notar que estaban alcoholizados, decidió intervenir.

“¡Flaco! No podés venir así acá”, se escucha decirle en el video que filmó con su celular. El empleado intentó convencerlos de que no siguieran manejando y les advirtió que podían provocar una tragedia.

Una pareja de borrachos ingresó a gran velocidad al playon de la universidad

También les explicó que iba a llamar a la policía para evitar que continuaran circulando en ese estado, sobre todo en un horario en el que muchas personas salen a trabajar o llevan a sus hijos a la escuela. Sin embargo, lejos de detenerse, el conductor respondió entre risas: “Si es que me alcanzan”.

El trabajador contó posteriormente que los jóvenes tenían un fuerte olor a alcohol y que nunca mostraron intención de bajarse del vehículo. Por eso decidió aportar el video y todos los datos posibles a la policía, con la intención de que fueran interceptados antes de causar un accidente.

“Pasa esto en una provincia donde muchos perdieron la vida saliendo a trabajar y no volvieron nunca más a su hogar por culpa de gente alcoholizada”, lamentó.