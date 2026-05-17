Argentinos Juniors le gana a Belgrano y por ahora juega la final con River

El Bicho y el Pirata van en busca de otro lugar en la instancia decisiva del certamen doméstico: el duelo se juega en La Paternal.

En el arranque del partido, Argentinos Juniors se mostró claramente superior a Belgrano y salió al campo de juego con vocación ofensiva: antes de los cinco minutos ya se había aproximado dos veces al arco rival y construyó de gran manera la acción que culminó en el primer tanto. Nicolás Oroz cambió de frente, Alan Lescano se metió adentro del área, tuvo la lucidez mental para hacer una pausa y lanzó un centro rasante a los pies de Tomás Molina. Al 9 le pasó de largo el balón y Facundo Jainikoski llegó justo a tiempo para empujarla .

¡TENÍA QUE SER EL PIBE! Jugadón del Bicho, asistencia de Lescano para que Jainikoski la desvíe y anote el 1-0 de Argentinos vs. Belgrano en la semifinal. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/DQ37Oe1WOt

El Bicho pasó por arriba a la visita durante el primer cuarto de hora: con pases largos, triangulaciones y mucha movilidad, el Tifón de Boyacá hizo desesperar al Ruso Zielinski, que pidió bajar el ritmo para evitar los embates locales. Francisco Álvarez conectó de cabeza tras una pelota parada, pero Thiago Cardozo respondió bien; e Iván Morales también probó de media distancia luego de una interesante incursión individual.

Con el correr de los minutos, el Pirata exhibió una mejoría que no logró traducir en acciones de riesgo. Sin embargo, pudo recuperar la posesión y por momentos obligó a los dirigidos por Nico Diez a retroceder algunos metros. La mayor virtud de los cordobeses, sobre todo en el cierre de la etapa inaugural, fue no dejar jugar a Argentinos.

Así y todo, los de La Paternal se las ingeniaron para tener dos oportunidades que podrían haber servido para ampliar el tanteador: Lescano capturó un rebote en las inmediaciones del área, pero el remate se fue apenas desviado; y el arquero del Celeste le tapó un fantástico mano a mano a Sebastián Prieto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056114835016896787&partner=&hide_thread=false ¡IMPRESIONANTE MANOTAZO DE CARDOZO PARA MANTENER A BELGRANO CON VIDA EN LA PATERNAL!



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En el inicio del complemento se vio lo más destacado de la visita, que impuso condiciones a partir del ingreso del Mudo Vázquez y la presencia de más hombres en el medio. Ramiro Hernández pudo haber igualado el compromiso, pero la quiso puntear ante la salida de Brayan Cortés y el chileno le adivinó la intención.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056123100421366031&partner=&hide_thread=false ¡EL PIRATA VA POR TODO! Hernandes la punteó en el área chica pero Cortés salió y se quedó con la pelota.



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La previa de Argentinos Juniors-Belgrano

Argentinos Juniors y Belgrano se miden en La Paternal en busca de la clasificación a la final del Torneo Apertura, donde ya espera River: el pleito comienza a las 17 y Nazareno Arasa es el encargado de impartir justicia, secundado desde el VAR por Lucas Novelli. El partido se puede ver a través de la pantalla de ESPN Premium.

Formación de Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Iván Morales, Facundo Jainikoski y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Formación de Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.