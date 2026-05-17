Bomba: el Cholo Simeone confirmó su futuro en el Atlético de Madrid y hay sorpresa

Tras el triunfo del Colchonero ante el Girona, el DT habló en zona mixta y dio precisiones con respecto a su continuidad.

Bomba absoluta en España: Diego Simeone confirmó su continuidad al frente del Atlético de Madrid para la próxima temporada. El Cholo había sembrado serias dudas sobre su permanencia en el banco de suplentes colchonero tras sufrir duros golpes en las instancias decisivas de las competencias del Viejo Continente. El estratega ratificó su postura ante los micrófonos de las transmisiones oficiales: “Si soy honesto, estoy pensando en la próxima temporada. Estoy pensando en mí mismo".

En ese sentido, añadió: "Voy a continuar, pero estoy pensando en cómo afrontar una nueva temporada” . El Colchonero cosechó una ajustada victoria por 1 a 0 frente al Girona en el marco de la jornada 37 de la Liga de España, alcanzando las 69 unidades en la tabla general. A pesar del triunfo, el elenco capitalino quedó muy relegado de la pelea principal, ubicándose a 14 puntos del Real Madrid y a 22 de distancia respecto del campeón Barcelona .

"Me pregunto a veces si vale la pena seguir... me encuentro que sí". #LALIGAEASPORTS SIMEONE, CON FUERZAS para SEGUIR en el ATLÉTICO DE MADRID. pic.twitter.com/PfqwkUYr0X

El desgaste físico y mental de un plantel repleto de figuras internacionales caló hondo en el ánimo del conductor táctico en el último mes. Tras la eliminación sufrida en la semifinal de la UEFA Champions League frente al Arsenal de Inglaterra, el propio entrenador había manifestado su incertidumbre al declarar de forma tajante sobre su estadía en el club: “No, ahora no, seguro que ahora no”.

La falta de consagraciones en el corto plazo representa un escenario totalmente atípico para el ciclo más exitoso en la historia contemporánea de la entidad de Madrid. El ex mediocampista de la Selección Argentina arrastra su periodo más extenso sin alzar trofeos desde que asumió formalmente las riendas del primer equipo el 23 de diciembre de 2011.

El último festejo oficial del conjunto colchonero se remonta al 22 de mayo de 2021, fecha en la que se adjudicaron el campeonato liguero de aquella temporada. La reciente derrota por penales en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad incrementó los cuestionamientos internos sobre el rendimiento colectivo.

La exigencia de la hinchada se fundamenta en la millonaria inversión realizada por los propietarios del club, la cual superó los 230 millones de euros en el último libro de pases. La plantilla sumó nombres rutilantes de la jerarquía de Álex Baena, el volante central Johnny Cardoso y el talentoso mediocampista ofensivo argentino Thiago Almada.

Qué planea Simeone de cara a la próxima temporada

Ante la inminente apertura del nuevo mercado de transferencias veraniego, el entrenador comenzó a ejercer presión sobre la mesa directiva para delinear el armado del futuro plantel profesional. El ex Racing fue claro en su última conferencia de prensa al expresar de cara a lo que viene: “Veremos cómo va generándose el mercado, sabemos de las situaciones de salidas que pueden haber”.

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Los rumores de pasillo en el Metropolitano indican que la dirigencia deberá agudizar el ingenio para retener a varias de sus estrellas principales ante los sondeos de los gigantes europeos. El caso más emblemático es el del campeón del mundo Julián Álvarez, quien es pretendido con muchísima firmeza por las autoridades del Paris Saint-Germain de Francia. Simeone sabe perfectamente que necesitará mantener la base de futbolistas de renombre si pretende achicar la brecha futbolística que hoy lo separa de las potencias.