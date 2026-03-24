Insólita publicación del Atlético de Madrid: el club armó un hilo con los fallos polémicos contra Real Madrid

El Colchonero se refirió en redes sociales al arbitraje en el último partido de la Liga ante la Casa Blanca.

El Atlético de Madrid se expresó sobre las polémicas en el derbi madrileño.

Atlético de Madrid cayó 3-2 ante Real Madrid por la fecha 29 de la Liga, en un partido que estuvo plagado de polémicas . El Colchonero no se quedó callado por esto y decidió publicar a través de sus redes sociales un hilo con todos los fallos arbitrales que consideró erróneos.

La polémica comenzó hoy a la mañana, cuando la cuenta oficial del Atlético de Madrid publicó en X una imagen de un choque en el área de un jugador del Real y uno del Atlético, con el texto " esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión " a la vez que arrobaron a las cuentas de la Real Federación Española de Fútbol y a la del Comité Ético de Arbitraje.

Pero la polémica estalló cuando el club comenzó un hilo con los videos y el análisis de los fallos: "Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’".

Esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de @RFEF y @CTARFEF . pic.twitter.com/jKRY9L84CX

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2036504085797519465?s=20&partner=&hide_thread=false Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda:



¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’: pic.twitter.com/pK8J1vMgSp — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Las polémicas que analizó el Atlético de Madrid

El primer video que publicó la cuenta oficial del Colchonero fue la de una patada en el aire sufrida por Giuliano Simeone, que no fue marcada como falta por parte del árbitro Munuera Montero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2036504089576820780?s=20&partner=&hide_thread=false La patada voladora. No es falta. pic.twitter.com/zD5TLRJnQL — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Luego, la cuenta detalló el "clásico piscinazo", mostrando un video de Vinicius intentando ingresar al área rival y fingiendo una falta que no cobraron, pero a la vez tampoco se le mostró la amarilla al brasilero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2036504092504138004?s=20&partner=&hide_thread=false El clásico ‘piscinazo’. Tampoco se penaliza. pic.twitter.com/YoCu2Dmr32 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Después analizaron dos supuestas jugadas de penal: en la primera, Carvajal lo barre en el área a Llorente, y en la segunda, Rudiger empuja a Lookman cuando intentaba patear hacia el arco del Real Madrid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2036504098447474933?s=20&partner=&hide_thread=false Empujar dentro del área. No es falta. pic.twitter.com/SKclTLhdra — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Por último, se muestra una falta de Valverde (que luego fue expulsado) a Griezmann que no fue sancionada y una que Munuera Montero cobró erróneamente a favor del Real Madrid, que cortó una contra del Atlético.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2036504104793497853?s=20&partner=&hide_thread=false Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración!



(Está claro que nosotros no sabemos hacerlo). pic.twitter.com/rCK6jajRlP — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Atlético de Madrid oficializó la salida de Griezmann

El Cholo Simeone perderá a partir de la próxima temporada a una de sus figuras: Antoine Griezmann seguirá su carrera en la MLS, más precisamente en el Orlando City FC. El francés firmó con el conjunto estadounidense hasta mitad de 2028.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrlandoCitySC/status/2036442923525439520?s=20&partner=&hide_thread=false ANTOINE GRIEZMANN IS A LION



We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Aunque su salida será recién a finales de esta temporada, el Colchonero ya hizo el anuncio oficial: "El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2036443842430238979?s=20&partner=&hide_thread=false Nos queda un último baile, Grizi pic.twitter.com/Jq7AthjYK1 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

El francés jugó diez temporadas con el Colchonero -en dos ciclos ya que dejó la institución en el medio para jugar en Barcelona- y se consagró como el máximo goleador histórico, con 211 tantos. Además, ganó tres títulos en el club: la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y Supercopa de Europa, ambas en 2018.