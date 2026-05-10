Deportivo Rincón se trae un empate de Mendoza tras un partido caliente

El León llegó a la igualdad en el inicio del complemento, en una tarde picante ante Huracán Las Heras.

Deportivo Rincón volvió a sumar como visitante en el Federal A . Si bien no ganó en sus cuatro presentaciones en esa condición este año, el León mostró carácter en una cancha difícil para sacar un punto después de empezar perdiendo y en un partido luchado y caliente.

Fue 1 a 1 frente a Huracán Las Heras , por la octava fecha del certamen, donde el representante neuquino acumula nueve unidades y está a cuatro del nuevo líder, Atenas de Río Cuarto.

Como es habitual, el campo de juego del estadio General San Martín estuvo en malas condiciones . Eso contribuyó a las imprecisiones y el desarrollo trabado y deslucido que se vio durante la tarde cuyana.

En ese contexto, las primeras dos chances fueron para el local en los pies de Leandro Moya y Juan Bonet, cuyos remates salieron desviados.

La única de la visita en el primer tiempo fue un remate de Cristian Cangá que no llevó peligro para el arco de Franco Agüero.

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El árbitro José Manuel Díaz fue protagonista desde la conducción y adicionó 10 minutos en el primer tiempo. Si bien hubo demoras, resultó un número excesivo y para colmo el juez cobró un penal dudoso por supuesto agarrón de Cangá en una pelota parada.

La ejecución al gol fue de Aldo Araujo, que en el festejo lo "sobró" a Alejandro Sánchez y se desató un tumulto que dejó las cosas calentitas para el segundo tiempo.

En el inicio del complemento se vio lo mejor de Rincón, que tuvo carácter y fútbol para ir a buscar el empate de la mano de Axel Oyola. La acción individual del habilidoso volante ofensivo le permitió limpiar un par de rivales y asistir a Cristian Valbuena, que estampó la igualdad cuando iban 5'.

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Huracán se vio obligado a salir a buscar el segundo tanto, pero allí emergió la figura de Sánchez. Como había ocurrido contra Juventud Unida Universitario en San Luis hace algunas fechas, el Oso fue determinante con un par de atajadas para que Rincón pudiera evitar la derrota como visitante.

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El 1 a 1 le permite al conjunto neuquino volver a sumar fuera de casa y se acomoda en la tabla de cara al cierre de la primera vuelta de la fase regular. La próxima fecha, que completa la mitad inicial de la etapa clasificatoria, tendrá Rincón recibiendo a Costa Brava de General Pico en el estadio Elías Moisés Gómez.