River empata con San Lorenzo, que juega con uno menos

El Millonario y el Ciclón se miden en uno de los duelos más destacados de los octavos de final del Torneo Apertura.

River recibe este domingo a San Lorenzo , por los octavos de final del Torneo Apertura , en el que será un cruce de gigantes para meterse entre los ocho mejores del campeonato local.

El partido, que está programado para las 19, se disputará en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium . El árbitro será Sebastián Zunino , quien estará secundado desde el VAR por Silvio Trucco.

La primera llegada del partido fue del local, a los ocho minutos, con un centro desde el costado izquierdo que permitió la llegada del volante Fausto Vera , cuyo cabezazo se fue ancho por el poste derecho del arquero Orlando Gill .

A los 30 minutos, Matías Reali cometió una dura infracción ante Tomás Galván y el VAR decidió llamar al árbitro Zunino. Tras la revisión, el juez optó por mostrarle la tarjeta roja, lo que dejó al Ciclón con un jugador menos.

En el momento más complicado del partido, San Lorenzo logró convertir el primer gol: tras un centro cruzado de Nahuel Barrios, Rodrigo Auzmendi anotó el 1 a 0 de cabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2053606119650611414&partner=&hide_thread=false ¡ARRIBA EL CICLÓN CON UNO MENOS! Gran cabezazo de Auzmendi para el 1-0 de San Lorenzo ante River en el Más Monumental.



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En el comienzo del complemento, el Ciclón había arrancado mejor. Sin embargo, los de Coudet llegaron al empate a los 10 minutos: el Huevo Acuña y Juanfer Quintero hicieron una pared que definió el campeón del mundo para poner el 1 a 1.

Así llegan River y San Lorenzo

El Millonario llega a este cruce envuelto en incertidumbre, ya que desde la llegada de su director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet, consiguió muy buenos resultados, aunque demostró un muy flojo nivel en la mayoría de sus presentaciones.

Del otro lado está San Lorenzo, que pese a su gravísima crisis institucional en el último tiempo se las viene arreglando para meterse en los playoffs de los campeonatos locales. El "Ciclón", que es dirigido por Gustavo Álvarez, dio una pobre imagen en la fecha que concluyó con la actividad de la primera fase al caer como local frente a Independiente, aunque finalmente se dieron los resultados que necesitaba y pudo terminar en la séptima colocación de la Zona A.

Las formaciones de River y San Lorenzo

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Matías Reali, Nahuel Barrios y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.