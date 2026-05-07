River y un partido de locos: con Viña de arquero y un gol agónico de Salas, le ganó a Carabobo en Venezuela

El Millonario con un nuevo tanto sobre el final, se aseguró el liderazgo en la Copa Sudamericana, y definirá la clasificación en el Monumental.

River venció 2-1 a Carabobo por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Sudamericana . El Millonario se aseguró el liderazgo del grupo, quedando con 10 puntos y cuatro de ventaja con sus perseguidores. Al mismo tiempo en Bolivia, Bragantino goleó 6-0 a Blooming.

El encuentro tuvo de todo: un penal por lado, la expulsión de Beltrán , que tuvo que ser reemplazado por Viña en el arco, y el gol agónico de Salas en el último minuto de partido. Meza había puesto el 1-0 parcial para el Millonario.

El Chacho Coudet decidió cuidar a varios de los titulares pensando en la seguidilla que tiene el Millonario: el domingo a las 19hs recibe a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.

Así fue el partido entre River y Carabobo

A los 23 minutos, el árbitro, tras la revisión del VAR, cobró penal para River por un manotazo de Neira a Viña. Quintero tomó la responsabilidad y se lo atajó Bruera con los pies, tras un remate muy centrado del colombiano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2052553616855068870?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡BRUERA SE QUEDÓ CON EL PENAL DE JUANFER!!



Quintero pateó al medio y el arquero de Carabobo tapó con las piernas para evitar el 1-0 de River.



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A los 35 minutos, el Millonario tuvo una jugada muy clara: Quintero lo encontró a Bustos por la derecha, y el lateral derecho, sin marca le pegó al arco, encontrando una enorme atajada de Bruera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2052556265373491307?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡BRUERA YA ES FIGURA EN VENEZUELA!!



TREMENDA atajada del Loco ante el fuerte remate de Bustos.



Ojo a la reacción del Chacho Coudet.



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El local tuvo la más clara a los 39 minutos, cuando Tortolero tiro a penas arriba del travesaño un buen tiro libre. Por ahora, Carabobo intenta lastimar a River de contragolpe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2052558012259176737?s=20&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ CERCA PASÓ ESO!



Tortolero buscó el ángulo y estuvo cerca de marcar el primero de Carabobo ante River.



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River se fue al vestuario con una buena noticia: Carabobo se quedó con diez jugadores, tras la expulsión de Castillo, que le fue con un planchazo fuerte a Freitas. El juez, nuevamente, necesitó ir al VAR para decidir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2052559502499631545?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡CARABOBO SE QUEDÓ CON UNO MENOS EN EL FINAL DEL PT!!



Luego de la revisión en el VAR, Castillo vio la roja tras una dura entrada sobre Freitas.



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A pesar de que el segundo tiempo empezó con un trámite algo más lento que el primero, River encontró la ventaja con la pelota parada: con un córner desde la derecha, Meza conectó un gran cabezazo para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2052567776238191047?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE RIVER!



Maxi Meza le ganó a todos en las alturas y marcó el 1-0 sobre Carabobo en Venezuela.



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El Millonario se quedó bastante después del gol y lo pagó caro: a los 76 minutos, tras una falta de Juan Cruz Meza en el área, el árbitro cobró penal para Carabobo, que fue aprovechado por Matías Núñez, que remato bien pegado al palo izquierdo de Beltrán y empató el encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2052572403876659212?s=20&partner=&hide_thread=false CARABOBO LO EMPATÓ DE PENAL ANTE RIVER



Beltrán no pudo con la ejecución de Núñez.#Sudamericana pic.twitter.com/dMsoOMtneV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 8, 2026

A los 86 minutos de partido, Beltrán salió lejos y cortó una contra de Carabobo. El árbitro, tras varios minutos y la revisión en el VAR, expulsó al arquero. River no tiene más cambios y fue obligado a improvisar a Viña en el arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2052574043249758638?s=20&partner=&hide_thread=false EL VAR REVISÓ Y BELTRÁN FUE EXPULSADO EN RIVER ANTE CARABOBO #Sudamericana pic.twitter.com/3LSb8hOCY8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 8, 2026

Cuando se apagaba el partido y parecía que el empate le servía a ambos equipos, González metió un pelotazo largo, la defensa del local falló, y Salas la picó para el 2-1 agónico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2052577751274516610?s=20&partner=&hide_thread=false EL GOLAZO DE SALAS PARA QUE RIVER LO GANE EN LA ÚLTIMA ANTE CARABOBO #Sudamericana pic.twitter.com/cknv8PtgN4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 8, 2026

Los datos del partido entre River y Carabobo

Copa Sudamericana

Grupo H - fecha 4

- fecha 4 Carabobo (Ven) 1-2 River (Arg)

Estadio: Polideportivo Misael Delgado

Árbitro: Derlis López (Par)

VAR: Fernando López (Par)

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Leonardo Aponte; Jonathan Bilbao, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Loureins Martínez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Facundo González, Germán Pezzella, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.