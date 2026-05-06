River visita a Carabobo para quedar primero en su grupo: hora, formaciones y TV

El Millonario viaja a Venezuela en un duelo clave por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

River tendrá un importante encuentro este jueves, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana , cuando visite a Carabobo de Venezuela en un partido clave por la primera posición del Grupo H.

El enfrentamiento, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el paraguayo Derlis López, mientras que en el VAR estará su compatriota Fernando López.

River llega a este encuentro como líder en el grupo, producto de las victorias frente a Carabobo y Bragantino de Brasil, mientras que el único partido en el que no sumó de a tres fue cuando empató contra Blooming en Bolivia.

De esta manera, los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet se asegurarán la clasificación a la próxima instancia en caso de ganar y que Bragantino no se imponga ante Blooming.

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Para este encuentro, Coudet tiene planeado salir a la cancha con un equipo con mayoría de suplentes, ya que el fin de semana tendrán un enfrentamiento clave con San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.

Sin embargo, el Millonario se encuentra en un momento donde necesita sumar de a tres y mostrar un buen juego, ya que los hinchas perdieron la paciencia en los últimos partidos de local donde el equipo no mostró su mejor versión. En el empate ante Blooming y durante la última derrota frente a Atlético Tucumán por el torneo local, el estadio dejó en claro su descontento por medio de una lluvia de silbidos que bajó desde las tribunas.

Carabobo, por su parte, tuvo un muy buen inicio en esta Copa Sudamericana y sumó seis puntos en sus primeras tres presentaciones, por lo que se ilusiona con un triunfo que le permita terminar la fecha en lo más alto del Grupo H.

De cara el encuentro, la policía venezolana decidió cerrar el perímetro del estadio Misael Delgado, con el objetivo de evitar que personas sin ticket intenten ingresar al recinto. La preocupación surgió luego de que trascendiera que varios hinchas pensaban acercarse al estadio pese a no contar con localidad.

El escenario tiene una capacidad cercana a los 12 mil espectadores y las entradas para el público local ya se encuentran agotadas, por lo que se espera un marco multitudinario para recibir al equipo argentino. River, por su parte, tendrá asignado un sector lateral con alrededor de mil localidades, aunque el alto costo del viaje desde Argentina complica la presencia masiva de sus hinchas.

Las probables formaciones de River y Carabobo

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero o Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.