River cayó con Atlético Tucumán en el Monumental y la gente perdió la paciencia

El Millonario fue derrotado por 1 a 0, pero se aseguró la segunda posición en la Zona B del Torneo Apertura de cara a los playoffs.

River cayó por 1-0 con Atlético Tucumán en un partido en el que fue de menos a más, pero no tuvo precisión. El duelo se disputó en el estadio Monumental, por la postergada novena fecha del Torneo Apertura 2026. El único gol de partido fue convertido por el extremo Renzo Tesuri , cuando iban 18 minutos de la primera etapa.

A los 9 minutos del primer tiempo, el Decano tuvo su primera llegada con un remate de Renzo Tesuri que se desvió en el "loco" Leandro Díaz y dejó sin respuesta a Santiago Beltrán que ya se había tirado. Sin embargo, el delantero estaba claramente en posición adelantada y el tanto fue anulado por el juez de línea.

Esta primera llegada funcionó como aviso y el gol lícito no tardaría en llegar: Franco Nicola superó a Germán Pezzella y, con un remate defectuoso, Maximiliano Villa terminó cediéndole un pase a Tesuri que puso el 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051057183329079704&partner=&hide_thread=false ¡PEGÓ EL DECANO! Franco Nicola pintó a Pezzella, tiró el centro y la pelota le llegó a Tesuri, que marcó el primero de Atlético Tucumán vs. River en el Monumental.



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Sobre el final de la primera etapa, el Loco Díaz tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja: quedó mano a mano con el arquero Santiago Beltrán, pero el joven respondió muy bien y se llevó los aplausos de todo el Monumental. El resto del plantel no tuvo la misma suerte y se retiró con silbidos tras el pitazo del árbitro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BandaRoja_/status/2051067450758721542&partner=&hide_thread=false El plantel de #River se retiró bajo una lluvia de silbidos al término del primer tiempo. pic.twitter.com/WdAvdJAWC4 — Banda Roja (@BandaRoja_) May 3, 2026

La primera llegada del complemento fue del local, con un avance desde la izquierda hacia el medio del delantero Lautaro Pereyra, que eludió a un rival y sacó un disparo que se fue muy cerca del segundo palo.

River volvió a llegar cuando iban 10 minutos, con un pase atrás desde la izquierda de Pereyra para el control del mediocampista Kendry Páez en el área grande, que remató sin poder darle recorrido a la pierna derecha y terminó entregándole la pelota en las manos al guardameta del “Decano”.

Nueve minutos después, un centro flotado desde la derecha fue controlado por el atacante Facundo Colidio, de espaldas al arco, quien pivoteó para el remate de primera del delantero Maximiliano Salas, que no enganchó bien la pelota y desvió su tiro por el poste izquierdo de Ingolotti.

A los 21 minutos Salas volvió a generar peligro: recibió un centro desde la izquierda y cabeceó saltando hacia atrás, con un disparo que dio en el travesaño.

En 43 minutos del segundo tiempo, un centro atrás de Laméndola tras un cambio de frente le llegó al lateral Ignacio Galván, que definió de primera dentro del área chica pero su disparo fue bloqueado.

Una vez finalizado el encuentro, el público volvió a perder la paciencia: a pesar de tratarse de un equipo muleto, en un partido que no se jugaba mucho, y el buen porcentaje de efectividad de Coudet desde su llegada, la gente dejó en claro la vara de exigencia que tiene River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2051082113709998395&partner=&hide_thread=false SILBIDOS PARA RIVER EN EL MONUMENTAL TRAS LA DERROTA 0-1 ANTE ATLÉTICO TUCUMÁN.



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La derrota no tiene consecuencias para el “Millonario”, con el segundo puesto de la zona B garantizado con 29 puntos y la posibilidad de probar un equipo alternativo, mientras que el equipo de Julio César Falcioni pudo conseguir su primer triunfo como visitante desde el 24 de enero de 2025 y cerró la fase regular en el 13° puesto, con 14 puntos.

El equipo que conduce Eduardo Coudet todavía no tiene confirmado su rival en los octavos de final, puede ser San Lorenzo o, si gana por dos goles de diferencia, Defensa y Justicia, mientras que el “Decano” del fútbol tucumano no pudo clasificar entre los ocho mejores.

La síntesis de la derrota de River ante Atlético Tucumán

Torneo Apertura 2026.

Zona B.

Fecha 9.

River 0 - 1 Atlético Tucumán

Estadio: Monumental.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Felipe Viola.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ian Subiabre, Aníbal Moreno, Maximiliano Meza, Tomás Galván; Agustín Ruberto, Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Tucumán: Luis ingolotti; Maximiliano Villa, Gastón Suso, Clever Ferreira, Ignacio Galván; Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Gol en el primer tiempo: 18m. Renzo Tesuri (AT).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Lautaro Pereyra por Maximiliano Meza (R), Kendry Páez por Ian Subiabre (R) y Maximiliano Salas por Agustín Ruberto (R), 20m. Juan Fernando Quintero por Tomás Galván (R); 23m. Luciano Vallejo por Gastón Suso (AT), 35m. Gabriel Compagnucci por Renzo Tesuri (AT), Kevin Ortiz por Nicolás Laméndola (AT) y Manuel Brondo por Leandro Díaz (AT); 47m. Joaquín Freitas por Fabricio Bustos (R).