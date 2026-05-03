Un perro se metió en la cancha durante un partido de primera y gambeteó a todos

El curioso hecho se dio este domingo por la tarde, mientras se definían los clasificados a octavos de final del Apertura.

Este domingo pasó de todo en el fútbol argentino. Pero una de las situaciones más curiosas se dio durante el partido entre Rosario Central y Tigre, por la jornada pendiente del Torneo Aper tura , que resolvía a sus clasificados para octavos de final. Un perro protagonizó un desopilante momento cuando ingresó al terreno de juego y dejó en ridículo a todos.

Iban 13 minutos del primer tiempo y el árbitro Hernán Mastrangelo decidió interrumpir el juego por la presencia del animal, que comenzó a correr de un lado para el otro por todo el estadio Gigante de Arroyito .

Ante el intento de personal del estadio y jugadores por frenarlo para poder continuar el desarrollo del partido con normalidad, el perro comenzó a gambetear a todos los que intentaban agarrarlo , dejando a muchos de ellos tirados en el duelo y generando risa generalizada del público, además del “ole” de la gente que bajaba desde las tribunas.

Embed “Y VA EL PERRO, ATACA TAMBIÉN EL PERRO”.



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El partido entre Central y Tigre

Central igualó 1-1 con Tigre en un partido cargado de emoción que se disputó esta tarde en el estadio Gigante de Arroyito, por la postergada novena fecha del Torneo Apertura 2026.

El local se puso en ventaja a los 37 minutos del primer tiempo con un tanto del defensor Alexis Soto, pero a los 36 del segundo el delantero David Romero marcó la igualdad para la visita.

Con el empate, Rosario Central aseguró la clasificación en el cuarto lugar con 28 puntos y deberá enfrentar a Independiente en octavos de final. Tigre, dirigido por Diego Dabove, quedó décimo con 20 puntos, a apenas una unidad de meterse entre los ocho mejores.

gol de soto central

En el quinto y último minuto de descuento se produjo la jugada que encendió el final: el volante Jabes Saralegui, como último hombre, le pegó una dura patada a Giovanni Cantizano, fue expulsado y se desató una pelea entre ambos planteles que, afortunadamente, se disolvió rápidamente.

La primera llegada del partido fue de Central, a los 9 minutos, cuando un centro desde la derecha encontró a Luis Segovia, cuyo remate tras el control, desde el borde del área, se fue por arriba.

Veinte minutos después, un pase largo por la izquierda de Alexis Soto permitió la subida de Giovanni Cantizano, que llegó hasta el fondo y buscó el primer palo pero definió desviado.

A los 37 minutos, un tiro libre desde la izquierda al segundo palo fue peinado por Carlos Quintana y quedó para la aparición de Soto, libre de marca: el defensor improvisó una volea que superó al arquero Felipe Zenobio y puso el 1-0.

Tigre tuvo su primer peligro real en el segundo minuto de descuento del primer tiempo, cuando la presión alta de Santiago López lo dejó mano a mano con el arquero Jorge Broun, pero el delantero remató al medio y no pudo vulnerarlo. Además, Soto alcanzó a tapar el arco y logró bloquear el posterior disparo de Tiago Serrago, que hubiera significado el empate.

En el segundo tiempo Central comenzó mejor y a los 9 minutos tuvo una gran jugada colectiva por derecha que terminó en un centro atrás para el remate a la carrera de Cantizano: su potente disparo dio en el travesaño.

Tigre respondió a los 15 con un tiro rápido desde la derecha de Romero que fue bloqueado en la puerta del área. A los 30, un tiro libre desde la derecha encontró un remate de volea de Nahuel Banegas, que exigió una gran reacción con la mano izquierda de Broun para contener.

Seis minutos después, Romero aprovechó un rebote dentro del área, amagó y definió bajo y cruzado para establecer la igualdad.

El propio Romero tuvo otra chance clara a los 41 minutos, pero su definición de primera se fue apenas ancha. Tres minutos después, un centro desde la derecha habilitó el cabezazo de Alan Barrionuevo, que puso a prueba nuevamente a Broun, quien respondió con otra tapada.

En el tercer minuto de descuento Cantizano volvió a intentar desde la puerta del área con un tiro bajo que el arquero Zenobio logró atajar, y así se consumó el empate que dejó sensaciones encontradas en Arroyito.