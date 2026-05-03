River pierde con Atlético Tucumán en el Monumental
El Millonario busca una victoria para cerrar la primera fase del Torneo Apertura de la mejor manera.
River recibirá este domingo a Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un triunfo que le permita asegurarse la segunda posición en la Zona B.
River llega a esta última fecha de la primera fase del Torneo Apertura, con la clasificación asegurada a los playoffs y con muy buenas chances de finalizar en la segunda posición de la Zona B.
Los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet actualmente tienen 29 puntos y vienen de conseguir un sólido triunfo en la decimosexta fecha ante Aldosivi de Mar del Plata por 3-1.
Atlético Tucumán, por su parte, tuvo una muy floja primera fase en la que solo pudo sumar 11 puntos, por lo que actualmente se ubica decimotercero en la Zona B y ya no tiene posibilidades de avanzar a los playoffs. En la última fecha, los dirigidos por Julio César Falcioni igualaron 1-1 como locales ante Banfield.
A los 9 minutos del primer tiempo, el Decano tuvo su primera llegada con un remate de Renzo Tesuri que se desvió en el "loco" Leandro Díaz y dejó sin respuesta a Santiago Beltrán que ya se había tirado. Sin embargo, el delantero estaba claramente en posición adelantada y el tanto fue anulado por el juez de línea.
Esta primera llegada funcionó como aviso y el gol lícito no tardaría en llegar: Franco Nicola superó a Germán Pezzella y, con un remate defectuoso, Maximiliano Villa terminó cediéndole un pase a Tesuri que puso el 1 a 0.
Las formaciones de River y Atlético Tucumán
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Maximiliano Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre; Facundo Colidio y Agustín Ruberto. DT: Eduardo Coudet.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Leonel Vega, Lautaro Godoy; Nicolás Laméndola, Renzo Tesuri; Franco Nicola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
- Torneo Apertura
- Zona B - fecha 9
- River - Atlético Tucumán
- Estadio: Monumental
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Felipe Viola
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