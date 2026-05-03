River pierde con Atlético Tucumán en el Monumental

River recibirá este domingo a Atlético Tucumán , por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol , en busca de un triunfo que le permita asegurarse la segunda posición en la Zona B.

River llega a esta última fecha de la primera fase del Torneo Apertura, con la clasificación asegurada a los playoffs y con muy buenas chances de finalizar en la segunda posición de la Zona B.

Los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet actualmente tienen 29 puntos y vienen de conseguir un sólido triunfo en la decimosexta fecha ante Aldosivi de Mar del Plata por 3-1.

Atlético Tucumán, por su parte, tuvo una muy floja primera fase en la que solo pudo sumar 11 puntos, por lo que actualmente se ubica decimotercero en la Zona B y ya no tiene posibilidades de avanzar a los playoffs. En la última fecha, los dirigidos por Julio César Falcioni igualaron 1-1 como locales ante Banfield.

A los 9 minutos del primer tiempo, el Decano tuvo su primera llegada con un remate de Renzo Tesuri que se desvió en el "loco" Leandro Díaz y dejó sin respuesta a Santiago Beltrán que ya se había tirado. Sin embargo, el delantero estaba claramente en posición adelantada y el tanto fue anulado por el juez de línea.

Esta primera llegada funcionó como aviso y el gol lícito no tardaría en llegar: Franco Nicola superó a Germán Pezzella y, con un remate defectuoso, Maximiliano Villa terminó cediéndole un pase a Tesuri que puso el 1 a 0.

Las formaciones de River y Atlético Tucumán

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Maximiliano Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre; Facundo Colidio y Agustín Ruberto. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Leonel Vega, Lautaro Godoy; Nicolás Laméndola, Renzo Tesuri; Franco Nicola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.