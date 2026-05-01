River tiene en carpeta a un campeón con la Selección argentina para reforzar al equipo

Un futbolista que actualmente juega en la Premier League de Inglaterra es buscado por el millonario para el mercado invernal. De quién se trata.

Eduardo Coudet continúa con el proceso de recambio en el plantel de River para intentar revertir la mala situación que dejó el último paso de Marcelo Gallardo por el club, y el mercado invernal, sumado a la llegada del nuevo Director Deportivo , serán una clave para aportarle solidez al presente.

El entrenador buscará renovar los nombres del plantel que no le rinden futbolísticamente y son apuntados por la hinchada millonaria debido a esa situación, con el fin de seguir atrayendo los buenos resultados, en una estadística que suma 10 partidos en los cuales suma ocho victorias, un empate y tan solo una derrota, justamente en el clásico ante Boca. En ese contexto el entrenador pensaría en sumar nombres de jerarquía intentando volver a tener la solidez que supo tener el club.

La danza de nombre comenzó en el mundo millonario y en carpeta hay figuras que supieron ser campeón con la Selección argentina durante el actual período de Lionel Scaloni a cargo del equipo. En las últimas horas se conoció un nombre que sacudió al mundo del fútbol.

Nico Domínguez

Según trascendió, el millonario irá a la carga Nicolás Domínguez, de 27 años, con paso por la Selección donde levantó el título de la Copa América 2021. Actualmente el jugador atraviesa su presente en el Nottingham Forest de Inglaterra y es una posibilidad para reforzar el mediocampo.

Con Kévin Castaño sin protagonismo, Domínguez toma fuerza

El mediocampista colombiano que llegó a cambio de más de 12 millones de euros, no es protagonista en el ciclo de Coudet y tampoco tiene feeling con los hinchas que le hicieron saber su descontento por el nivel que tiene actualmente.

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Con un gol agónico y Beltrán como figura, River venció a Bragantino en Brasil y es líder de su grupo

River venció a Bragantino 1-0 en Brasil por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. El Millonario consiguió el objetivo de seguir en lo más alto del grupo H del certamen continental. El gol del triunfo fue de Martínez Quarta a los 93 minutos.

En sus anteriores encuentros en la competencia, River empató en la primera jornada ante Blooming y venció en la segunda a Carabobo, por lo que con este triunfo, se ubica primero con 7 puntos, seguido por Carabobo, que le ganó a Blooming y está segundo con seis unidades. Los brasileros quedan terceros con cuatro puntos.

La gran figura del partido fue el arquero Millonario, Santiago Beltrán, que tapó dos pelotas clave en el primer tiempo y fue fundamental en la segunda mitad, conteniendo el penal de Sasha. Otro protagonista fue el campo de juego, que le jugó una mala pasada a ambos equipos.

Así fue el partido entre River y Bragantino

La primera jugada clara del partido fue para el conjunto local: tras un arranque intenso de River, Pitta aprovechó un resbalón de Rivero, y disparó al arco, forzando una gran salvada de Beltrán para evitar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050011934972391618&partner=&hide_thread=false ¡ESPECTACULAR REACCIÓN DEL PIBE BELTRÁN! El arquero de River voló y le sacó un potente disparo al paraguayo Pitta, que aprovechó un resbalón de Rivero... ¡era el 1-0 de Bragantino!



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River estuvo cerca de abrir el marcador a los 18 minutos, cuando Acuña apuró un tiro libre, que cayó perfecto para Salas, que conectó un gran cabezazo que se clavaba en el ángulo, si no fuera por la intervención del arquero Cleiton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2050016258658083192&partner=&hide_thread=false SALAS CABECEÓ Y CLEITON VOLÓ PARA IMPEDIR EL 1-0 DE RIVER ANTE BRAGANTINO #Sudamericana pic.twitter.com/X0WpG6DbtX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 1, 2026

A los 41 minutos, Pitta tuvo una nueva chance para Bragantino: luego de una falta de Meza, el equipo brasilero jugó un centro al segundo palo para el delantero, que cabeceó a centímetros del arco de Beltrán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2050021022569500689&partner=&hide_thread=false PITTA GANÓ DE ARRIBA Y CASI ADELANTA A BRAGANTINO ANTE RIVER #Sudamericana pic.twitter.com/MmYpN8tBtD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 1, 2026

El segundo tiempo abrió con una insólita situación: después de un bote a tierra, Martínez Quarta perdió la pelota y cometió penal. Beltrán nuevamente se convirtió en gigante y le tapo el remate a Sasha, manteniendo el empate en cero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2050027590522404952&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE ERROR DE MARTÍNEZ QUARTA Y HAY PENAL PARA BRAGANTINO. pic.twitter.com/YT97DKbZDQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 1, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioGols/status/2050028370520400075&partner=&hide_thread=false BELTRÁN PEGA O PÊNALTI DE SASHA



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En una buena jugada de Galoppo, que ingresó en el segundo tiempo, el defensor Vinicius hizo una falta en la puerta del área y se fue expulsado por doble amarilla. River tuvo más de media hora con un jugador más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050030103166341507&partner=&hide_thread=false ¡BUENAS NOTICIAS PARA RIVER! Galoppo hizo una gran jugada, Alix Vinicius lo atendió en la puerta del área y se fue EXPULSADO luego de recibir la segunda amarilla de parte de Wilmar Roldán.



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Galoppo tuvo un gran ingreso en River: además de forzar la expulsión del defensor de Bragantino, el volante tuvo una de las más claras del partido, al rematar desde afuera del área y generar una buena atajada de Cleiton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050034540815458593&partner=&hide_thread=false ¡NO SE PUEDE CREER COMO NO FUE GOL DE RIVER! Cleiton rozó la pelota con la puntita de los dedos y le sacó un hermoso remate a Giuliano Galoppo, que le prendió mecha desde afuera del área.



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A los 93 minutos, River encontró el gol de la victoria: tras empujar por la superioridad numérica, un centro perfecto de Silva cayó en la cabeza de Martínez Quarta, que puso el 1-0.