Dolor en la Policía neuquina por la muerte de un suboficial retirado: así lo despidieron en las redes

Gustavo Enrique Becher, quien también se desempeñó como bombero, falleció en las últimas horas a causa de un ACV. Este viernes se lleva adelante el velorio en Cipolletti.

Un policía retirado de Neuquén , identificado como Gustavo Enrique Becher , murió este jueves y el hecho causó profundo pesar en la institución. Los mensajes de dolor se multiplicaron en las redes sociales, mientras este viernes se lleva adelante el velatorio en la vecina localidad de Cipolletti.

Según dieron a conocer, Becher tenía 56 años, era suboficial retirado y también se desempeñó como bombero en Junín de los Andes . "Con profundo dolor y tristeza despedimos a nuestro compañero, quien luego de padecer un ACV, pese a los esfuerzos médicos no logro reponerse de las secuelas que deja este devastador accidente cerebrovascular. Nuestro compañero era integrante del Grupo Desfile Policias Retirados", informaron sus "camaradas".

"Mí viejo te despedimos con gran tristeza y dolor, agradeciendo tu servicio prestados a nuestra patria. Vistiendo, nuestro uniforme, como vos quisiste ya siendo retirado, era tu amor. Pedimos a nuestro padre celestial, reciba tu alma, para tu eterno descanso ", sumaron.

En tanto, desde la Mutual Policial de Neuquén también lamentaron su fallecimiento. "Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos", expresaron.

La Policía del Neuquén también lamentó "con profundo pesar" el fallecimiento de Becher e informó que el último servicio fue en la Comisaria 25 de Junín de los Andes. "Acompañamos a nuestra camarada y a toda su familia en este doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su ser querido y haciendo llegar nuestras más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida", manifestaron y sumaron: "Que la fortaleza y la paz los acompañen en este difícil trance, y que el recuerdo de su vida permanezca como consuelo en sus corazones".

Embed

Dolor por la muerte de un suboficial retirado: la despedida de Bomberos

Por su lado, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes manifestó su acompañamiento "a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, deseándoles mucha fortaleza" y destacaron: "Hoy nos toca enfrentar la tristeza de su partida física, pero su legado de servicio y compromiso permanecerá intacto en nuestro cuartel".

En el mismo sentido se expresó el Departamento ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) del Parque Nacional Lanín: "Hoy nos toca despedir a un ex compañero Brigadista de Incendios Forestales que dejó su impronta en el Parque Nacional Lanín, Gustavo Enrique BECHER. Fue Bombero Voluntario de Junín de los Andes y trabajó varios años en el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del Área Protegida. Un hombre comprometido, excelente persona, de carácter, con amplia vocación de servicio, su dedicación y pasión dejaron huellas en el Parque. Gustavo siempre estarás en el alma del ICE Lanín, donde dejaste un enorme legado. Nuestro más sentido pésame a tu familia directa y compañeros de trabajo. Dios ilumine tu camino".