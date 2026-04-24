Tomaban alcohol en una camioneta y los detuvieron por agredir a policías

El hecho ocurrió de madrugada en una plaza de Centenario. Intervino Comisaría 52 y Metropolitana.

Cautro hombres fueron demorados por resistencia a la autoridad: el conductor tenía 1,50 gramos de alcohol en sangre.

Este viernes por la madrugada se registraron disturbios protagonizados por cuatro hombres que estacionaron una camioneta en una plaza, escucharon música a alto volumen y consumieron alcohol. Al arribar el personal policial, lejos de deponer su actitud, el grupo agredió a los funcionarios.

El hecho ocurrió en las primeras horas del día, cuando los vecinos del barrio Bella Vista de Centenario advierton un fuerte ruido molesto proveniente de la Plaza de los Niños , sobre calle Caleta Olivia a pocos metros de Juan Domingo Perón.

Tras realizar un llamado telefónico a la Comisaría 52, lograron que los policías acudieran al lugar y constataran la desagradable situación: cuatro hombres a bordo de una camioneta Renault Kangoo ingerían bebidas alcóholicas y reproducían música a todo volumen.

disturbios plaza centenario

Ante las quejas, el personal de comisaría junto a efectivos de la Policía Metropolitana realizaron una intervención. Al advertir la presencia policial los hombres se tornaron agresivos por lo que fueron reducidos y demorados por resistencia a la autoridad.

Labraron un acta al conductor por alcoholemia positiva

Durante el procedimiento, los agentes constataron a simple vista que dentro de la camioneta había una gran cantidad de latas de cerveza, algunas envueltas en pack, y otros elementos vinculados al consumo de alcohol, por lo que secuestraron la Kangoo.

Posteriormente intervino la División Tránsito Villa Obrera y realizó el test de alcoholemia al conductor del rodado. El resultado arrojó 1,50 gramos de alcohol en sangre, motivo por el cual también fue infraccionado.

El comisario César Deoseffe, jefe de la Comisaría 52, supervisó el operativo y señaló a Centenario Digital que en los últimos días se registraron distintos procedimientos por disturbios en espacios públicos de la zona, incluyendo recientes desórdenes en el sector de peatonales donde también hubo personas demoradas.

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Fuerte choque en Centenario: terminó incrustado en una columna

Un fuerte choque se registró durante la mañana del lunes en la calle Agapito Fernández, en la zona de Parcelas de Centenario, cuando un auto perdió el control y terminó incrustado contra una columna de cemento. La mujer debió ser hospitalizada por las lesiones producidas en el impacto.

El siniestro tuvo como único vehículo involucrado al Renault Clio Mio que colisionó con la parte frontal y el lateral derecho del rodado por motivos que aún no fueron determinados y continúan bajo investigación. Por su parte, la columna de cemento no sufrió daños de consideración.

Tras ser víctima de múltiples golpes, la conductora recibió asistencia inmediata de vecinos del sector y de un bombero voluntario que pasaba por el lugar en ese momento. En un gran gesto de responsabilidad civil, el hombre la trasladó al hospital para que pudiera recibir atención médica.

choque centenario (2)

Como consecuencia del choque, el auto quedó con daños materiales de consideración. Según consignó Centenario Digital, no fue necesaria la intervención policial.