Añelo: la Policía investigaba un hecho de amenazas y encontró de todo

A partir de una denuncia, el GEOP encabezó un destacado trabajo y no solo logró identificar a los principales implicados sino que comprobó otros delitos.

El resultado de los allanamientos en Añelo fueron muy positivos, con el secuestro de armas de fuego y drogas.

Una investigación inicial por amenazas en la localidad de Añelo derivó en un destacado golpe a bandas ligadas a distintos delitos. ¿Qué se comprobó?

Al igual que otras pesquisas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó una serie de acciones investigativas por un hecho de amenazas calificadas. El trabajo quedó a cargo de los integrantes del GEOP de Añelo , que identificó dos aguantaderos y brindó los datos a los funcionarios judiciales a cargo de la causa.

La autorización para los allanamientos se comunicó esta semana y en las primeras horas de la mañana de este último miércoles, se avanzó con un primer procedimiento en una vivienda particular.

El resultado fue muy positivo, con el secuestro de una réplica de arma de fuego tipo pistola de nueve milímetros y varios celulares.

armas secuestradas Gentileza Policía del Neuquén

En cuanto a los sospechosos, fueron identificadas cuatro personas y dos de ellas quedaron demoradas.

Droga fraccionada lista para su venta

El segundo allanamiento también terminó arrojando resultados favorables en el marco de la investigación ordenada por el MPF y además de la incautación de otra réplica de arma de fuego, fue hallada una gran cantidad de droga.

En este último caso, los investigadores no descartan que en el domicilio allanado estuviera funcionando un kiosco narco. Desde la Policía provincial especificaron que fueron hallados cogollos de marihuana, cigarrillos y flores de Cannabis sativa.

Respecto de las personas que se encontraban en el interior de la vivienda, fueron identificadas tres de ellas y una fue detenida.

armas secuestradas Gentileza Policía del Neuquén

“Las medidas fueron supervisadas por la fiscalía interviniente, que dispuso la imputación de los demorados en la causa por amenazas calificadas y ordenó la remisión de todos los elementos secuestrados para su análisis”, destacaron desde las fuerzas de seguridad neuquinas.

Asimismo, ante el hallazgo de la droga, se abrió una causa por infracción a la Ley 23.737.

Más estupefacientes secuestrados

Durante esta semana, otro procedimiento que se inició por un hecho de hurto, derivó en el secuestro de estupefacientes. El operativo estuvo encabezado por personal de la Comisaría Segunda de esta capital y se desarrolló a partir de la denuncia de un vecino por el robo de elementos que se encontraban en el interior de un vehículo.

Luego de un rastrillaje, dos sospechosos fueron interceptados y se incautó una gran cantidad de mercadería que habían sustraído. De forma paralela, los agentes comprobaron que los delincuentes ocultaban un poco más de 400 gramos de marihuana.

Por este motivo, los dos ladrones quedaron detenidos por el delito de hurto en grado de tentativa y otra causa por estupefacientes.

La tarea policial se llevó a cabo el martes pasado en horas de la madrugada y los dos detenidos deberán enfrentar una audiencia de formulación de cargos a cargo del MPF. Desde la Policía resaltaron la intervención del personal de la Comisaría Segunda y especificaron que "las dos personas quedaron a disposición de la Justicia, mientras que desde la fuerza destacaron la rapidez del accionar policial, que permitió no solo el esclarecimiento del hecho, sino también reforzar la prevención en resguardo de la seguridad pública".