Ocurrió a las 17 de este jueves en el acceso a la vecina ciudad de Plottier sobre la Ruta 22. El ciclista fue derivado al hospital local.

Un ciclista fue atropellado en la Ruta 22, a la altura de Plottier.

Se generaron demoras en el tránsito alrededor de las 17 de este jueves como consecuencia de un accidente que tuvo lugar en el acceso a la ciudad de Plottier, sobre la accidente- ciclista-4

Un ciclista fue atropellado por una camioneta y sufrió heridas de consideración, debió ser atendido por personal sanitario que concurrió al lugar del siniestro vial, y posteriormente trasladado al hospital de Plottier.

“En realidad, el siniestro se produjo sobre la margen sur de la Ruta Nacional 22, casi Lugones, con sentido Plottier a Neuquén”, señaló el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, a LM Neuquén. E indicó que “un ciclista fue colisionado por una camioneta Ford F-100 y resultó con politraumatismo, fue atendido en el lugar por el personal de salud y derivado al hospital”.

En tanto que, la persona que conducía la camioneta no recibió lesiones, aunque sí daños materiales en el frente del rodado.

Hubo demoras en el tránsito, los automovilistas descendieron de sus vehículos para ayudar, en algunos casos, o bien por curiosidad en la mayoría de ellos.

Concurrieron al lugar del siniestro, en el semáforo frente a la Terminal de Ómnibus de Plottier, personal de salud, bomberos voluntarios y efectivos de la Policía.

Un ciclista resultó herido tras ser atropellado frente a la terminal de Plottier

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Fuerte choque en ruta 22 con heridos

En los últimos días, se sucedieron varios accidentes en las rutas de la provincia, especialmente en Ruta 7. Durante el último fin de semana largo, se registraron siniestros viales y tanto autoridades policiales como encargados de organismos de seguridad vial piden mucha precaución en maniobras de sobrepaso y la necesaria distancia que se debe guardar entre vehículos. El Viernes Santo volvió a registrarse una violenta colisión en una ruta neuquina.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30, en el kilómetro 1267 de la Ruta Nacional 22, a la altura de Arroyito. Apenas fueron alertados, concurrió al lugar de inmediato una dotación de los Bomberos Voluntarios de la localidad de Senillosa bajo la responsabilidad del comandante general Marcelo Gómez.

En el lugar del hecho, los efectivos se encontraron con dos camionetas y cuatro personas golpeadas. De acuerdo a lo informado por los Bomberos en su espacio en la red social Facebook, los cuatro ocupantes de los vehículos fueron trasladados al hospital de Senillosa.

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En cuanto a los vehículos involucrados, fueron una camioneta Ram, con una importante abolladura en su parte delantera, y otra camioneta, Volkswagen Saveiro, con daños en la parte trasera. Se presume que este vehículo hizo una maniobra para salir o ingresar a la estación de servicio YPF y que fue colisionado por la Ram. De igual forma, las circunstancias del incidente se encuentran bajo investigación, con la intervención de Tránsito y la Comisaría 11 de Senillosa, que también se hizo presente en el sitio del choque y dispuso un operativo preventivo para evitar otros siniestros.