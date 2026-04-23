Misteriosa desaparición de un argentino hace tres meses en Francia: el vuelo que nunca tomó

Había viajado para continuar perfeccionándose en su carrera profesional. La última vez que se contactó con su familia fue en enero y piden ayuda.

En las últimas horas se conoció que un joven argentino de 36 años es intensamente buscado por su familia en el sur de Francia . Hace tres meses desapareció y no tienen ninguna información sobre él.

Se trata de Juan Ignacio Debandi Álvarez , quien viajó a Europa para continuar su carrera de biólogo. El pasado 11 de enero fue la última videollamada que realizó con su familia y amigos.

Es oriundo de General Rodríguez en provincia de Buenos Aires y su rastro se perdió el 18 de enero de 2026 en la zona de Cassis, una ciudad costera cerca de Marsella, en el sureste de Francia. Tenía un vuelo programado con la aerolínea Vueling de Marsella a Barcelona para el 19 de enero, pero nunca lo abordó.

Según reveló su hermana, Florencia Debandi, la preocupación comenzó a crecer con el paso de los días sin tener novedades sobre él. La búsqueda cuenta ahora con intervención de INTERPOL y hay operativos en Francia, Irlanda y España para dar con su paradero.

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La dificultad en la búsqueda del argentino

La preocupación por su paradero aumenta con el paso del tiempo. Según reconstruyeron sus allegados, el hombre había recorrido distintos países europeos como Noruega, Suecia, Alemania, República Checa y Países Bajos antes de llegar a Francia.

En Irlanda vivió hasta fines de abril de 2024, en la ciudad de Drogheda, y trabajaba en una empresa vinculada al rubro cárnico. Renunció a mediados de noviembre de 2025 con la idea de irse a trabajar a Dinamarca, lo que finalmente, no se concretó.

"Es muy difícil coordinar entre países, hay muchas barreras administrativas y de idioma", señalaron sus padres. A pesar de los esfuerzos, no hay pistas concretas sobre su paradero.

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"Empezamos a buscar entre sus conocidos y las redes"

Debandi Álvarez es licenciado en Biología y trabajó durante ocho años en la Universidad Nacional de Luján como profesor auxiliar de laboratorio. Luego se desempeñó durante dos años en una empresa avícola.

"Como biólogo, amaba observar y disfrutar de la naturaleza. Era común que dedicara mucho tiempo a viajar y recorrer lugares con tanto contenido histórico como hay en Europa. A veces decía 'me colgué', pero eran unos días, no tanto tiempo como ahora", explicó su hermana María Florencia Debandi en diálogo con La Nación.

"De alguna manera, siempre aparecía o respondía en algún momento. Cuando vimos que ya habían pasado varias semanas, empezamos a buscar entre sus conocidos y en las redes", agregó.

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Una de las hipótesis que surgió era la posibilidad de un "tiempo sabático", pero la familia descartó esta teoría. "Lo consideramos muy poco probable. Juan es muy unido a nosotros, somos siete hermanos y siempre está en contacto con la familia. Nunca hubo conflictos que justificaran algo así", sostuvo su hermana en diálogo con el mismo medio.

"No descarto que haya podido atravesar un momento difícil debido a la distancia, pero no tenía antecedentes de consumo problemático ni de comportamientos erráticos", añadió.

La familia de Juan Ignacio pide la colaboración de la comunidad y de cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero. Quienes tengan información pueden comunicarse al teléfono +54 9 11 5652 4380 o escribir al correo [email protected].