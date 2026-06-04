Batacazo total: Francia cayó ante Costa de Marfil en la previa del Mundial 2026

La selección gala, una de las grandes candidatas en la Copa del Mundo, cayó en un amistoso a pocos días de su debut.

Francia , una de las grandes candidatas para el Mundial 2026 , cayó 2-1 ante Costa de Marfil en un amistoso previo al torneo de selecciones. El técnico Didier Deschamps alineó a casi todos los titulares, pero no pudo superar al combinado africano, a pesar de haber empezado ganando el encuentro.

Uno de los que tendrá que estar atento a este resultado es Ecuador , que comparte el grupo E en el Mundial con Costa de Marfil, además de Alemania, la gran candidata a liderar la zona.

Francia, que debutará el 16/6 en el Mundial ante Senegal (con quien comparte el grupo I junto a Noruega e Irak), cayó en un amistoso previo ante Costa de Marfil, resultado que significó una gran sorpresa, ya que la selección gala viene de jugar las últimas dos finales del mundo, y es la gran candidata para este 2026.

El encuentro comenzó con una gran superioridad de la selección europea, que metió abajo de un arco a los africanos. Los de Deschamps, con mayoría de titulares, abrieron el marcador en el último minuto del primer tiempo, con un derechazo de Rayan Cherki.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2062625505564606624?s=20&partner=&hide_thread=false PFFF, QUÉ GOLAZO DE CHERKI.



Esa pisada para pasar entre dos. pic.twitter.com/VNS2V6c0zO — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 4, 2026

En el entretiempo, el entrenador sustituyó a varios jugadores, entre ellos Kylian Mbappé para darle juego a la mayoría del plantel. A los 53 llegó el empate de Costa de Marfil, en los pies de Guéla Doué, cuyo hermano, Désiré, juega para la selección francesa y viene de ser campeón de la Champions con el PSG.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2062633437840716185?s=20&partner=&hide_thread=false GRAN GOL DE COSTA DE MARFIL Y AHORA SE LO EMPATA 1-1 A FRANCIA.



Guéla Doué, el hermano de Désiré. pic.twitter.com/DC45yegTx0 https://t.co/UlVn0L498h — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 4, 2026

A seis minutos para el final, Amad Diallo conectó un centro desde la derecha al punto del penal y con un remate cruzado marcó el 2-1 para el batacazo en la previa del Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2062642127067062580?s=20&partner=&hide_thread=false GOLAZO DE AMAD DIALLO Y COSTA DE MARFIL LE GANA A FRANCIA EN LA PREVIA DEL MUNDIAL.

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Este de Francia no fue el único resultado sorpresivo de la jornada, ya que España no pasó del empate contra Irak en otro amistoso previo al torneo. Para los europeos no participó su gran figura, Lamine Yamal, que se recupera de una lesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062639188584092053?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ATENCIÓN BIELSA! ESPAÑA EMPATÓ EN LA DESPEDIDA DE SU GENTE



La Furia Roja, rival de Uruguay en la Fase de Grupos, igualó 1-1 ante Irak en La Coruña por un amistoso previo a la Copa del Mundo



Ferran Torres y Merchas Doski



Los de De la Fuente jugarán su último… pic.twitter.com/i3wJuP94Hx — SportsCenter (@SC_ESPN) June 4, 2026

Argelia, rival de la selección, dio el golpe ante Países Bajos

Argelia, en la jornada de ayer, consiguió un triunfo de impacto en la antesala del Mundial 2026: venció 1-0 a Países Bajos, en un amistoso disputado en el Stadion Feijenoord de Róterdam. El equipo neerlandés manejó más la pelota y tuvo mayor control del desarrollo, pero no logró trasladar ese dominio al resultado.

La diferencia apareció recién sobre el cierre, cuando Anis Hadj Moussa resolvió el partido con una gran definición. A los 86 minutos, el futbolista argelino sacó un zurdazo desde media distancia y clavó el único gol de la tarde, suficiente para darle a su selección una victoria de alto valor ante un rival europeo de jerarquía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062272152280219756?s=20&partner=&hide_thread=false ¡AH BUENO, DEFINÍ COMO QUIERAS! Hadj Moussa enganchó y sacó un zurdazo fenomenal para el 1-0 de Argelia sobre Países Bajos en un amistoso internacional antes del Mundial. ¡GOLAZO!



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El resultado también toma otro peso por el contexto del Grupo J. Argelia debutará en el Mundial 2026 frente a la Selección Argentina el martes 16 de junio, a las 22:00, en Kansas City. Para la Scaloneta no aparece como un cruce menor: el equipo africano acaba de demostrar que puede competir ante una potencia, resistir cuando no domina y lastimar con futbolistas desequilibrantes en momentos clave.