Mundial 2026: los posibles rivales y estadios de la Selección Argentina en el camino a la final

Argentina debuta en 12 días ante Argelia. Scaloni y sus dirigidos jugarían toda la fase eliminatoria en suelo estadounidense.

La Selección argentina tiene el camino trazado: en solo 12 días debuta en el Mundial 2026 y ya se sabe en qué estadios jugará la fase de grupos y cuáles serían sus posibles sedes en la ronda eliminatoria, dependiendo de cómo termine en el Grupo J.

Los campeones del mundo integran su grupo junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo de Lionel Scaloni parte como gran favorito para quedarse con la punta y eso define, en gran medida, el recorrido que tendrá la Albiceleste hasta la final del 19 de julio en Nueva York.

Los tres partidos de la fase de grupos se disputarán en Estados Unidos. El primero, ante Argelia, será en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Los dos siguientes —frente a Austria y Jordania— tendrán como escenario el AT&T Stadium de Dallas, Texas.

El camino de Argentina si termina primero o segundo en el Grupo J

Si la Selección termina primera, el recorrido proyectado es el siguiente:

16avos de final: Miami

Miami Octavos de final: Atlanta

Atlanta Cuartos de final: Kansas City

Kansas City Semifinal: Atlanta

Atlanta Final: Nueva York

Si en cambio queda segunda, el itinerario cambia pero sigue en suelo estadounidense:

16avos de final: Los Ángeles

Los Ángeles Octavos de final: Dallas

Dallas Cuartos de final: Los Ángeles

Los Ángeles Semifinal: Dallas

Dallas Final: Nueva York

En cualquiera de los dos escenarios, Argentina no tendría que salir de Estados Unidos en toda la competencia, lo cual representa una ventaja logística y de adaptación nada menor para el plantel de Scaloni.

mundial 2026 grupos

El único escenario problemático aparece si la Selección avanza como uno de los ocho mejores terceros, resultado que abriría la posibilidad de tener que jugar en Canadá o México. Ese panorama, aunque no descartable, luce por ahora como el menos probable para un equipo que llega como bicampeón del mundo y máximo candidato del Grupo J.

Lionel Messi disputará en este torneo lo que se anticipa como su último Mundial. El capitán y figura indiscutida de la Albiceleste buscará en suelo norteamericano una segunda Copa del Mundo que lo consagraría definitivamente como el mejor jugador de la historia.

La presión es enorme, pero el fixture y las sedes le sonríen a Argentina. Con rivales de menor jerarquía en la fase de grupos y una ruta eliminatoria que no exige trasladarse fuera de Estados Unidos, el equipo nacional tiene todas las condiciones para llegar descansado y enfocado a las instancias decisivas.

El debut ante Argelia está pactado para el 16 de junio en Kansas City. Desde ese momento, la cuenta regresiva para saber hasta dónde llegará esta generación dorada del fútbol argentino comenzará a correr en serio.

Los posibles rivales de la Selección Argentina después del grupo

Si la Selección termina primera, el cruce de 16avos de final será el 3 de julio en Miami ante el segundo del Grupo H: España o Uruguay —con Arabia Saudita y Cabo Verde completando esa zona—. Un estreno eliminatorio de máxima exigencia.

Fixture Promo LMN LU5-1

De avanzar, los octavos de final en Atlanta la enfrentarían al ganador del cruce entre los segundos de los Grupos D (Estados Unidos, Australia, Paraguay, Turquía) y G (Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda), con rivales de menor jerarquía relativa. En cuartos de final, en Kansas City, podría aparecer Portugal o Colombia. Y en las semifinales en Atlanta, el escenario más probable pone enfrente a Brasil o Inglaterra.

Si termina segunda, el camino también arranca ante el Grupo H pero contra su líder —España o Uruguay, en orden inverso— el 2 de julio en Los Ángeles. En octavos, en Dallas, el rival saldría del cruce entre los segundos del Grupo K (Portugal, Colombia, Uzbekistán, Rep. Democrática del Congo) y el Grupo L. Los cuartos serían en Los Ángeles y las semifinales en Dallas.