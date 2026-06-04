Mundial 2026: los 19 jugadores del fútbol argentino que participarán y el dinero que ingresa a sus clubes

La FIFA pagará 11.000 dólares por día a cada club que tenga futbolistas en el Mundial. River lidera con 19 convocados de la Liga Profesional.

A menos de una semana del inicio del Mundial 2026 , el fútbol argentino ya siente el impacto de la cita mundialista. En total, 19 jugadores de la Liga Profesional fueron convocados por distintas selecciones para disputar el torneo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México , y sus clubes comenzarán a percibir una compensación económica fijada por la FIFA.

El organismo rector del fútbol mundial estableció un canon de 11.000 dólares diarios por cada futbolista cedido, contabilizados desde el inicio de la concentración hasta la eliminación de cada selección. El monto total que reciba cada institución dependerá, entonces, de cuántos jugadores aporte y hasta qué instancia lleguen sus equipos.

El club de Núñez es el gran protagonista de este mapa mundialista local. River cede siete jugadores a cinco selecciones diferentes, lo que le garantiza un ingreso base de 77.000 dólares por día mientras todos sus representantes sigan en competencia.

La lista del Millonario en el Mundial incluye a Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, convocados por la Selección argentina de Lionel Scaloni para defender el título —aunque sus vínculos formales con el club recién entrarán en vigencia el 1° de julio—. A ellos se suman Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño por Colombia, el juvenil Kendry Páez por Ecuador, Matías Viña por Uruguay y Matías Galarza Fonda —recién retornado de su préstamo en la MLS— por Paraguay.

Qué clubes de la Liga Profesional cobrarán por jugadores en el Mundial 2026

Detrás de River, Independiente y Huracán se ubican como los dos clubes que más jugadores aportan después del Millonario, con dos convocados cada uno, lo que les representa 22.000 dólares diarios.

El conjunto de Avellaneda tiene al defensor Santiago Arias de Colombia y al delantero Gabriel Ávalos de Paraguay. Por su parte, el "Globo" tendrá doble presencia en Ecuador con el arquero Hernán Galíndez y el delantero Jordy Caicedo.

Con un solo representante —y un ingreso de 11.000 dólares por día— aparecen varios clubes del medio local. Boca Juniors aporta al volante Leandro Paredes, a la Selección Argentina. Vélez Sarsfield cede al arquero colombiano Álvaro Montero, al igual que Rosario Central con el extremo Jaminton Campaz, también para Colombia.

Estudiantes de La Plata contará con el experimentado arquero Fernando Muslera, figura del combinado uruguayo. Mientras que San Lorenzo (con Orlando Gil), Lanús (con José Canale), Talleres de Córdoba (con Alejandro Maidana) e Independiente Rivadavia de Mendoza (con Alex Arce) completan la representación del fútbol argentino en la Selección de Paraguay.

En definitiva, el Mundial 2026 no solo será una vidriera deportiva para los futbolistas de la Liga Profesional, sino también una fuente de ingresos en dólares para sus clubes en un contexto económico donde cada divisa cuenta.