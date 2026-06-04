Michael Bruno, conocido como el “vidente de las Copas” , pronosticó quién será el flamante campeón en el Mundial 2026 . Y cómo le irá a la Argentina.

El "vidente de las Copas" que acertó a todos los ganadores, dijo quién será el campeón del Mundial 2026

Se acerca el Mundial 2026 y todos quieren saber qué selección se quedará con el título , aunque para eso habrá que esperar hasta el domingo 19 de julio, cuando se juegue la final en New Jersey. Sin embargo, hay quienes se animan a vaticinar al próximo campeón. Uno de ellos es Michael Bruno , conocido como el “vidente de las Copas”.

El brasileño se ganó ese apodo luego de hacerse viral por haber acertado los campeonatos de España en Sudáfrica 2010, de Alemania en Brasil 2014 y de Francia en Rusia 2018.

Ahora, de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, adelantó quién -según su visión- se terminará consagrando, además de dar un pronóstico poco alentador para la Selección Argentina .

Qué selección será la campeona del Mundial 2026

vidente Las predicciones del vidente Michael Bruno para el Mundial 2026.

Para Michael Bruno, el elenco que levantará la copa en el próximo Mundial será Portugal luego de superar en la definición a España. Esto significaría que Cristiano Ronaldo cerraría con broche de oro una carrera llena de gloria y éxitos.

“Desde 2022 vengo diciendo que Portugal será campeón del mundo”, afirmó con seguridad el brasileño, convencido de que esta vez no fallará. Y adelantó que Cristiano Ronaldo llegará al torneo “en alto nivel”, algo que considera clave para concretar la hazaña. También anticipó que el propio ex atacante del Real Madrid y actualmente en fútbol árabe será el goleador del certamen.

Si bien reconoció que el torneo reunirá selecciones muy fuertes como Francia, Inglaterra, España, Argentina y Brasil, el vidente aseguró que los lusos llegarán “mejor preparados” para dar el golpe. De hecho, dijo que Portugal eliminará a la albiceleste de Lionel Messi en su camino al título. El cruce se daría en los cuartos de final.

El conjunto europeo, que llega al Mundial como vigente campeón de la UEFA Nations League tras vencer a España en la final, será cabeza de serie del Grupo K que comparte con Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

El fallo del vidente brasileño que genera expectativa para el Mundial 2026

Michael Bruno no es infalible. Si bien acertó los títulos de España, Alemania y Francia en 2010, 2014 y 2018, respectivamente, falló en su pronóstico para Qatar 2022. En ese entonces, dijo que el título quedaría en manos de Brasil, que resultó eliminado por Croacia en cuartos de final.

messi copa del mundo.jpg El vidente falló en su predicción para Qatar 2022.

Sin embargo, nada de eso sucedió, ya que la verdeamarela fue una de las decepciones y Argentina volvió a conquistar el título después de 36 años.

Quién es el favorito a ganar el Mundial, según las casas de apuestas

A la hora de hablar de pronósticos, las casas de apuestas deportivas tienen un peso más que importante.

Y de cara al comienzo de la Copa del Mundo, todas tienen la misma proyección: España es la gran candidata a quedarse con el título. Esto se debe a que la Furia Roja tiene la cuota más baja, con 5,53. En el segundo lugar se ubica Francia, con 6.00, mientras que Inglaterra cierra el podio, con una cuota de 7,11.

Ya fuera del top 3, Brasil queda en el cuarto puesto, con 9,08, seguida muy de cerca por la campeona defensora, Argentina, que paga 9,14. Portugal, el supuesto campeón según el vidente brasileño Michael Bruno, recién aparece en el sexto escalón, con 11.00. Dentro de los diez primeros, las sorpresas son Noruega y Bélgica, ubicadas en el noveno y décimo lugar con cuotas de 26.52 y 34.18, respectivamente.

lamine yamal españa La España de Lamine Yamal, la gran candidata a levantar la copa según las casas de apuestas.

Las 10 selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026

Estas son las diez selecciones favoritas a levantar el Mundial según las casas de apuestas y la cuota que pagan en caso de lograrlo: