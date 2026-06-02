El número de camiseta que usará cada jugador de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

La FIFA oficializó las listas de las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Este martes, la FIFA publicó las listas de jugadores de las 48 selecciones que van a disputar el Mundial 2026 . Esas nóminas incluyen, además, los dorsales que van a usar los futbolistas durante la competencia.

Allí quedaron oficializados los números que vestirán los jugadores de la Selección Argentina , cuya lista había sido presentada el jueves por el entrenador Lionel Scaloni con las sorpresas de la inclusión de Facundo Medina y la ausencia de Marcos Acuña.

Sin grandes novedades, se conoció qué jugador heredará la camiseta número 11 que perteneció a Ángel Di María en la conquista de Qatar 2022. Se trata de Giovani Lo Celso, que no pudo estar en aquella edición por una lesión.

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Nuevamente, el Dibu Martínez usará la 23, y no la clásica 1 de los arqueros. El debut en el Mundial será el martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Después, el lunes 22, la Selección jugará contra Austria en el Dallas Stadium, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania, en ese mismo escenario.

Los dorsales de la Selección argentina en el Mundial 2026

Juan Musso Leonardo Balerdi Nicolás Tagliafico Gonzalo Montiel Leandro Paredes Lisandro Martínez Rodrigo De Paul Valentín Barco Julián Álvarez Lionel Messi Giovani Lo Celso Gerónimo Rulli Cristian Romero Exequiel Palacios Nico González Thiago Almada Giuliano Simeone Nico Paz Nicolás Otamendi Alexis Mac Allister José Manuel López Lautaro Martínez Emiliano Martínez Enzo Fernández Facundo Medina Nahuel Molina

La emocionante charla de Scaloni en la previa de la final contra Francia

En la final del Mundial de Qatar 2022, Argentina derrotó en la final a Francia y alzó su tercer título tras un empate 3 a 3 y una dramática tanda de penales. Pero en la previa a aquel histórico partido, existió una charla técnica de Lionel Scaloni que quedó inconclusa. El entrenador albiceleste no pudo contener la emoción en los minutos previos y tuvo que pedir auxilio mientras buscaba hilvanar frases y daba indicaciones.

El Dibu Martínez fue quien recordó ese momento en un documental recientemente estrenado en Flow: “Entramos a la charla, Scaloni estaba ahí y había 20 sillas allá. Nosotros mirando a Scaloni que estaba hablando. ‘El equipo va a jugar así, Fideo (Di María) por izquierda, va a hacer un tremendo quilombo, el partido está ahí. Encaralo en todos los tiros a Kounde, lo vas a matar’. Una boludez, dos minutos, y empieza a llorar. ‘Bueno, quiero decirles...’, y empieza a llorar, llorar, cuando quería hablar, peor”.

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En la miniserie “El Método Scaloni”, también habló Lionel Messi, entre risas, sobre este recordado momento: “Cuando (Scaloni) va a hablar, ‘no puedo, no puedo, Pablo (Aimar), hablá vos’. ‘Yo tampoco, yo tampoco’, y después no sé si alguno terminó diciendo algo”. Otro protagonista, Rodrigo De Paul, también repasó esa charla trunca: “Le dice a Walter (Samuel), ‘hablá vos’. Y Walter dice ‘yo no, yo no’”. Y hasta el propio Samuel, en el documental, contó: “Arrancó y nosotros a veces lo cargamos, decimos ‘uh, ahora viene La Llorona, no sé qué... Y esa vez vino, nos vino a todos, no podíamos hablar. Creo que fue la peor charla técnica del mundo, ja”.

Embed Es espectacular esto de los jugadores y CT contando la charla técnica de la Final del Mundo.



“Fue la peor charla técnica del mundo”. pic.twitter.com/NkxxJx7lM0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 2, 2026

El Dibu Martínez terminó cerrando la que hoy es una graciosa anécdota: “Empezó Mati Manna (el videoanalista), lo manda a Mati Manna a hablar. ‘Bueno, debemos estar todos orgullosos...’. Peor, estaba re nervioso, era peor que Scaloni”. Y De Paul cerró: “Fue una charla técnica a su manera, transmitió seguramente lo que quería. A veces no hace falta decir mucho para que lo entendamos”.