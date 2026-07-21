Elige tu propia aventura: la arenga de Messi y las teorías conspirativas de la final Argentina-España

El público debate en las redes sociales sobre el resultado y el trámite del partido. El fantasma de lo que pasó con Diego en 1994.

Desde la noche del domingo, las conclusiones sobre la final del Mundial 202 6 , que España le ganó a Argentina en tiempo suplementario, fueron variadas. Lo novedoso respecto a otras definiciones es que empezaron a correr teorías conspirativas de lo más variadas, más allá de lo futbolístico.

La canción más cantada por los hinchas tanto en Norteamérica como en nuestro país tiene una frase que habla de un hecho concreto: "32 años después, la Scaloneta va a vengar, la copa que le robaron al diez, la que no nos dejaron levantar".

Esa referencia al Mundial de Estados Unidos 1994, el doping de Maradona y una FIFA corrupta que lo dejó afuera en circunstancias cuestionables, siempre estuvo en la memoria colectiva.

Esta vez, mientras algunos eligieron explicar el resultado y el trámite desde el juego de ambas selecciones, de lo que está a la vista, otros insinuaron lecturas diferentes.

Lo más impactante de estos razonamientos es que, según esa idea, Argentina entregó el partido. No por convicción propia sin porque se vio obligado a hacerlo.

Los videos que circularon de las breves arengas antes del partido y del segundo tiempo, no muestran a los jugadores efusivos como en otros casos. Sin embargo, cabe aclarar que los futbolistas saben que en las adyacencias del vestuario hay cámaras y que las charlas más importantes se dan adentro del mismo.

"PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS"



La ARENGA de Lionel Messi en la previa a la final del Mundial. pic.twitter.com/SrbwDNKyil — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Por un lado están las casas de apuestas, por otro la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores tras el partido ante Inglaterra, también Infantino y su búsqueda de acumular o evitar perder poder con los dirigentes europeos.

Habrá congreso de FIFA en breve y las movidas políticas están a la orden del día.

La teoría más descabellada es que el FBI amenazó con llevarse preso al Chiqui Tapia por "ciertas investigaciones" y los jugadores no dieron todo en la final para evitarlo. Una idea propia de una película de Hollywood.

Los argumentos reales que le dan asidero a estas teorías son difíciles de conectar con la realidad.

Es cierto que la influencia de Donald Trump para sacarle la sanción a un jugador de Estados Unidos deja mucho que desear y sienta un precedente peligroso.

Pero de ahí a que el presidente del país anfitrión haya estado involucrado en un "apriete" a un plantel entero, hay una distancia demasiado grande como para darle entidad a un hecho del que no hay pruebas.

Es interesante este punto, porque lo de 1994 fue totalmente diferente. El golpe que sufrió la selección que dirigía Coco Basile fue futbolístico y anímico por lo que significaba la figura de Diego. Por otra parte, en esa ocasión Argentina fue eliminado por Rumania en el primer cruce, con una pobre actuación individual y colectiva.

Esta vez el equipo llegó a la final y le dio muchas alegrías a su gente durante la misma Copa del Mundo.

El sesgo de confirmación que muchas veces se ve en la política funciona a la perfección en tiempos de redes sociales y sobreinformación. Creemos que vemos lo que queremos, cuando en realidad estamos observando, muchas veces, lo que las corporaciones quieren que veamos.

Las charlas familiares, con amigos y conocidos en el café o por whatsapp, recorren todo tipo de posturas.

Más de uno cierra las conversaciones diciendo que "dentro de 20 años se sabrá la verdad, como pasó con Diego".

Incluso si uno suscribe estas teorías conspirativas, bajándole mucho el precio al campeón, surgen varias preguntas.

Si Argentina "fue para atrás" contra España, ¿Francia también? ¿la semi estaba arreglada?

A juzgar por lo que pasó adentro de la cancha, el equipo de Luis De La Fuente fue un gran campeón. Bajó a Uruguay, Portugal, Bélgica y después dio un salto marcado en su rendimiento colectivo para derrotar al máximo candidato y el campeón defensor.

¿A Dibu Martínez y a Tagliafico no les avisaron que había que ir para atrás?

¿Lisandro Martínez y el Cuti Romero simularon lesiones? ¿Con qué objetivo?

¿El rendimiento de Argentina durante todo el Mundial contra rivales menores a España estuvo planeado?

¿Qué hacemos con la jugada de Simeone para Senesi no terminó en gol de milagro?

''Conspiración'':

Por quienes creen que la pelota de Senesi fue manipulada para que no entre con un joystick pic.twitter.com/c7MZMkRDP1 — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) July 21, 2026

Si había un plan orquestado, ¿por qué cobran la falta de Merino a Otamendi en el gol anulado?

¿No será que en la final apareció un rival muy superior a los anteriores y ganó bien?

"Para algunos es difícil de entender que detrás de una derrota solo hay un equipo que jugó mejor", afirmó Carlos Javier MacAllister, el papá de Alexis y exjugador de la selección, que se expresó tras hablar del tema con su hijo.

En lo particular me inclino por esto último, pero cada uno elige su propia aventura.