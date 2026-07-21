La verdad sobre el conflicto de Paredes con los españoles tras la final: no fue expulsado

Leandro Paredes fue uno de los mejores jugadores de Argentina en el Mundial 2026 . Sin embargo, la derrota de su equipo ante España, en Nueva Jersey, dejó más que un resultado doloroso para la Selección. Tras el pitazo final, los suplentes de España saltaron al campo para celebrar el título y, en medio de la euforia, se desató una trifulca que tuvo a varios protagonistas argentinos en el ojo de la tormenta.

Uno de ellos fue Paredes , cuyo accionar generó confusión en las primeras horas posteriores al partido. Varios medios informaron que el volante había sido expulsado por involucrarse en los altercados.

Sin embargo, fuentes de la FIFA desmintieron categóricamente esa versión: no hay registro de que el árbitro Slavko Vincic haya tomado esa medida disciplinaria.

Qué pasó

Según se pudo observar en las imágenes, el defensor Nahuel Molina fue uno de los primeros en reaccionar, aparentemente con un golpe en el estómago al capitán español Rodri. A partir de allí, la situación escaló rápidamente.

Paredes, que había ingresado en el entretiempo, corrió hacia Eric García, lo tomó del cuello y lo empujó al suelo. Acto seguido, también derribó a Gavi y le presionó el rostro mientras lo sujetaba por la pechera de suplente.

La secuencia generó una inmediata reacción de los bancos y obligó a la intervención del entrenador Lionel Scaloni, quien tuvo que correr hacia el sector para intentar calmar a sus jugadores.

La versión oficial de la FIFA

Mientras los primeros reportes daban por hecho la expulsión de Paredes, el registro oficial del partido indica que el volante solo recibió una tarjeta amarilla, minutos después de haber ingresado en el complemento. En la cobertura en línea de la FIFA, el jugador no figura con roja.

Además, el organismo rector del fútbol mundial emitió un comunicado confirmando la apertura de una investigación por los incidentes posteriores al partido: "Tras evaluar los informes pertinentes del partido final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA, el Comité Disciplinario ha designado a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del CDF en relación con los incidentes posteriores al partido".

El comunicado añadió que se informarán más detalles una vez que el fiscal complete su informe.

Qué viene ahora

La investigación de la FIFA determinará si hubo sanciones para los involucrados en la trifulca. Por lo pronto, Paredes no fue expulsado y los reportes iniciales que circularon en medios europeos quedaron descartados. El volante argentino, uno de los más experimentados del plantel, podría enfrentar una sanción si el organismo disciplinario considera que sus acciones violaron el código de conducta.

Mientras tanto, la Selección argentina ya está de regreso en el país y Scaloni, en su primera conferencia tras el Mundial, evitó profundizar sobre el tema: "No sé nada de eso", respondió cuando fue consultado por la arenga de Messi y los rumores internos, aunque no hizo mención a los incidentes pospartido.