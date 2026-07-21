El contundente posteo de Lisandro Martínez tras el Mundial 2026

El defensor fue titular en siete de los ocho partidos y tuvo que salir por lesión en la final ante España.

Uno de los jugadores más destacados de los últimos tiempos en la selección rompió el silencio. Lisandro Martínez es una de las piezas clave del ciclo de Lionel Scaloni, y este martes compartió en sus redes sociales un sentido posteo luego de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España . Con el dolor de la caída, pero con la cabeza en alto, el "Licha" eligió la gratitud y la reivindicación del camino recorrido.

"Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta" , comenzó el escrito, en el que no dejó fuera a nadie: compañeros, cuerpo técnico, directivos, médicos, cocineros, utileros y "cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera".

El futbolista del Manchester United también tuvo un párrafo exclusivo para los hinchas, a quienes definió como el motor de un equipo que supo conectar con el país como pocas veces en la historia: "Por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo".

Felicitaciones al campeón y mensaje para la gente

En un gesto de grandeza, Lisandro Martínez felicitó a España por su "merecido título", pero rápidamente dirigió su mensaje al pueblo argentino con una frase que resonó fuerte: "El resultado no define el camino recorrido".

Y profundizó: "Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir. Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos".

Una frase que quedó grabada

El defensor cerró su mensaje con una reflexión que encendió las redes: "Recuerden que 'la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres'". Una declaración de principios que, sin mencionar nombres, dejó entrever que el equipo no se rinde ante las críticas ni las burlas de los detractores.

Finalmente, agradeció a todos los argentinos y lanzó un pedido que trasciende el fútbol: "Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!".

El contexto

La Selección argentina cayó por 1 a 0 ante España en la final del Mundial disputada en Nueva Jersey, en un partido que tuvo polémica dentro y fuera de la cancha.

El equipo de Scaloni es subcampeón mundial, luego de haber ganado el título en 2022 y dos Copas América, más la Finalíssima y dos Eliminatorias Sudamericanas.

Tras el pitazo final, se desató una trifulca que involucró a varios jugadores y que derivó en una investigación por parte de la FIFA. En principio, el informe del árbitro no tuvo expulsados, pero podría haber sanciones de oficio a futuro.

Los apuntados son Nahuel Molina, Leandro Paredes y el ayudante de campo Roberto Ayala, quienes agredieron físicamente a jugadores españoles con los que tuvieron serios cruces.