En la última práctica del Xeneize surgió un contratiempo para el Vasco Arruabarrena pensando en el armado del equipo para el debut del jueves.

El refuerzo de Boca que se lesionó y está en duda para el estreno en la Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena sufrió un contratiempo en la práctica de este martes en Boca Predio de cara al armado del equipo pensando en el debut en la Copa Sudamericana de este jueves. Mientras Leandro Paredes se sumó al trabajo sin descanso después del Mundial y se puso a disposición, uno de los refuerzos terminó con una molestia y quedó en duda para el partido de Boca el jueves ante O'Higgins en la Bombonera.

No es Sebastián Villa ni Álvaro Montero, se trata de Leandro Lozano , el primer refuerzo que llegó para ocupar el lateral derecho tras la decisión de no tener en cuenta a Juan Barinaga ni Marcelo Weigandt. El dueño del puesto en los amistosos y en el estreno oficial ante Sarmiento por la Copa Argentina. Y el que estaba previsto que jugara en la Sudamericana.

Charly se fue a hacer estudios debido a la molestia y se aguardan los resultados. En caso de que no llegue al jueves, el reemplazante será el juvenil Dylan Gorosito, quien no tuvo oportunidades con Claudio Ubeda pero subió al plantel profesional desde el primer día del ciclo del Vasco.

Arruabarrena ya había elogiado a Gorosito antes de asumir en Boca, en varias entrevistas que dio tiempo atrás, cuando ni se imaginaba este segundo ciclo. Luego, cuando llegó la oportunidad, le hizo lugar y le dio rodaje durante la pretemporada. Ahora, si se confirma la lesión de Lozano, tendría su tercer partido oficial, el primero internacional.

La dura lesión con la que Paredes jugó los últimos tres partidos del Mundial

Argentina cayó en la gran final del Mundial 2026 luego de perder ante España por 1 a 0 en el tiempo extra. El encuentro disputado en el Estadio MetLife fue favorable a La Roja, pero los dirigidos por Lionel Scaloni vendieron cara la derrota y casi llevan la definición a los penales con un gran sacrificio físico, que tuvo a Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors, como uno de los jugadores que llegó al límite.

El día después de la final, en el análisis que realizaron los canales deportivos, desde Estados Unidos surgió una información desconocida sobre el estado de salud del mediocampista del Xeneize, que ingresó al comienzo del segundo tiempo en lugar de Nicolás González. “Hay un jugador que estuvo jugando los últimos tres partidos con una fisura de costilla. Un jugador titular”, contó el periodista Martín Arévalo en el programa ESPN Mundial.

Atención Boca: la dura lesión con la que Paredes jugó los últimos tres partidos del Mundial.

Luego, el cronista que sigue de cerca la actualidad de la selección argentina ahondó en detalles y reveló que se trataba de Paredes, quien desde hacía tres partidos jugaba con dicha lesión en las costillas. “Lo estudiaron y hubo días en los que le costaba incluso respirar. Esto no trascendió porque obviamente los rivales lo iban a ir a buscar con un golpe o con algo, algunos que tengan mala intención, no digo que todos. Esto podía provocar que Argentina perdiera a un jugador titular que ayer no lo fue pero que en la idea de Scaloni era titular”, siguió.

“Por qué comento esto de Paredes, porque ustedes preguntaban cómo había llegado Argentina al partido con España. Llegó gastado, con muchos jugadores al límite. Ayer todo quedó condicionado porque hubo que hacer tres cambios no previstos: Montiel, Romero y Lisandro Martínez. Agreguen lo de Paredes que jugó a un 70% porque le dolía muchísimo esa costilla fisurada y estuvo a punto de perderse los partidos anteriores. Dicho esto, el ciclo de Scaloni tiene 104 partidos y perdió 10. Esta es la primera vez que veo al equipo superado de principio a final y si Argentina lo pudo empatar fue por corazón", cerró en su análisis.