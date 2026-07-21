Novedades y más ascensos para los que jueguen el Regional Amateur

Ya trascendieron la fecha de inicio del certamen y algunas modificaciones para este año.

El Torneo Regional Amateur 2026 ya tiene fecha confirmada. Según informó la página Ascenso del Interior , el Consejo Federal hará oficial en los próximos días que el campeonato dará su puntapié inicial entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto. De esta manera, la competencia más convocante del interior argentino se pone en marcha con un mes de anticipación.

Las ligas homologadas tienen tiempo hasta el 15 de agosto para presentar a sus representantes, y en esa misma fecha los clubes deberán confirmar su participación en la edición venidera.

En cuanto al sistema de disputa, se mantendrá el esquema de cercanía geográfica, con zonas conformadas por 3 o 4 equipos según la región. Luego de la fase inicial, el torneo derivará en playoffs hasta definir a los ascendidos.

En ese contexto, los equipos de Liga Confluencia y Lifune que están clasificados afrontarán el certamen.

Omar Novoa

Ascensos: la gran novedad

La edición 2026 del Regional mantendrá los 4 ascensos directos al Federal A, tal como ocurrió en los últimos años. Pero además, introduce una modificación clave: los cuatro equipos que pierdan las finales interregionales por el ascenso obtendrán de manera directa un lugar en el flamante Torneo Argentino del Interior, que comenzará en abril de 2027.

De esta forma, serán ocho los conjuntos que lograrán un salto de categoría: cuatro jugarán en el Federal A y los otros cuatro en el nuevo certamen que impulsa el Consejo Federal.

Cronograma confirmado

15 de agosto: fecha límite para que las ligas presenten sus representantes y los clubes confirmen su participación.

28 al 30 de agosto: fin de semana de inicio del Torneo Regional 2026.

Abril de 2027: inicio del Torneo Argentino del Interior, donde participarán los cuatro finalistas perdedores de esta edición.

El Consejo Federal oficializará en los próximos días la totalidad del calendario y el detalle de zonas, aunque todo indica que el Regional mantendrá su esencia federal y su importancia como puerta de acceso a las categorías superiores del fútbol argentino.