Scaloni saludó a los hinchas que lo recibieron en Pujato

El entrenador del seleccionado regresó con la delegación nacional y ya está en su ciudad de origen.

El artífice del grupo de jugadores de la selección argentina que logró dos Copas América, un Mundial, la Finalíssima y ganó dos Eliminatorias Sudamericanas es Lionel Scaloni. El entrenador que tomó el cargo en 2018 logró un muy buen subcampeonato en el Mundial 2026 llegó este martes a su ciudad natal.

El técnico arribó a Pujato esta mañana para comenzar sus vacaciones, donde fue recibido por una multitud y declaró: “Perdimos porque ellos jugaron mejor” .

Además de firmar autógrafos y sacarse fotos con el público, también fue generoso para hablar con la prensa, como lo había hecho al salir del predio de AFA dos horas antes.

Scaloni también se refirió al duro trabajo que es llegar al último partido de la competencia y a cómo vive la reacción de la gente a pesar del resultado: “Estamos satisfechos con lo logrado, reconocemos el apoyo de la gente; por eso mismo duele, la final se juega para eso, para la alegría de los hinchas, del público, de las familias” y agregó “está claro que se llegó a la final, no es fácil; los primeros días después de perder son difíciles”.

En cuanto al camino recorrido y la caída en la final ante España, completó: "No fuimos vencedores, pero es para estar satisfechos. Hasta diciembre estoy, seguiremos dando batalla".