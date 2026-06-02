¿Por qué la lista de 26 de Scaloni para el Mundial 2026 puede cambiar?

El entrenador de la selección comenzó a trabajar con los futbolistas albicelestes en Estados Unidos.

Los días previos al giay capaldo selección son complejos para Lionel Scaloni . El entrenador de la selección nacional trabaja desde el lunes en Kansas junto a los 26 futbolistas que citó para defender el título obtenido hace cuatro años y los siete convocados adicionales para entrenar de cara a los amistosos contra Honduras e Islandia .

Entre los problemas físicos de casi la mitad del plantel y la presencia de estos futbolistas que no están inicialmente convocados, se plantea una seria duda de cara a la Copa del Mundo. Es que cuatro de ellos fueron mencionados entre los 55 de la lista preliminar y ya tienen rodaje importante en primera división.

Los que hacen más ruido con su presencia son laterales derechos: Nicolás Capaldo y Agustín Giay. El surgido en Boca milita en el Hamburgo de Alemania y el formado en San Lorenzo juega en Palmeiras de Brasil. Los reiterados problemas musculares que sufrió Gonzalo Montiel desde su vuelta a River lo ponen bajo la lupa y allí está la chance más grande de que haya algún cambio.

giay capaldo selección Giay y Capaldo viajaron con la selección.

En otro orden, Santiago Beltrán también está expectante. Es que la lesión de Dibu Martínez lo marginará de los dos amistosos y el arquero de River fue el mejor del país en el último semestre defendiendo uno de los arcos más grandes del continente.

Por su parte, Tomás Aranda, el "10" de Boca, parece correr muy de atrás, siendo el cuarto y último que figura entre los 55.

En caso de que algún volante ofensivo tenga problemas físicos, hay otros nombres como los de Emiliano Buendía, Gianluca Prestianni o Franco Mastantuono que podrían ser convocados de urgencia. Los primeros dos tuvieron gran nivel en la última temporada, mientras que el jugador del Real Madrid formó parte del proceso pero perdió terreno por la falta de continuidad en su equipo.

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Completan los siete mencionados pero sin chances reglamentarias de jugar el Mundial: Joaquín Freitas (delantero de River), Simón Escobar (lateral izquierdo de Vélez) y Ignacio Ovando (zaguero de Rosario Central).

Es que en caso de haber alguna modificación, el futbolista citado debe estar dentro de los 55 preliminares. Además, FIFA debe constatar que hay una lesión y hay tiempo hasta el día previo al debut en el Mundial.

Por qué la lista de 26 de Scaloni puede tener cambios

Según detallaron algunos periodistas especializados en el día a día de la selección, los entrenamientos que comenzaron el lunes por la noche en tierras estadounidenses serán exigentes.

Incluso pusieron el ejemplo de Gabriel Rojas, el lateral izquierdo de Racing que estuvo en la última fecha FIFA y que quería mostrarse. Según detalló Esteban Edul, el zurdo hizo un esfuerzo tan a fondo en el predio de Ezeiza que se desgarró. Ese entrenamiento fue "de una exigencia máxima".

"Tengo entendido que Scaloni, cuando fue recibiendo a cada uno de los jugadores, les bajó un mensaje a todos exactamente por igual. Esta semana y la que viene se las va a tomar para medir cómo está cada uno de los jugadores. Bajando el mensaje que el que no esté bien en estas dos semanas, se queda afuera del Mundial. Pero no como una amenaza, sino como que todos tienen que estar al máximo", explicó Edul en ESPN.

En la misma línea, desde Estados Unidos, Diego Monroig agregó: "Estos amistosos van a servir para tomar decisiones y los entrenamientos van a ser duros y Scaloni los va a llevar al límite a todos. El que no responda puede sufrir modificaciones".

Esta idea se respalda con lo ocurrido en la previa de Qatar 2022, cuando Joaquín Correa y Nicolás González fueron marginados por problemas físicos y se convocó a Ángel Correa y Thiago Almada, quienes finalmente fueron campeones del mundo.