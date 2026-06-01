Scaloni, de los pelos: Dibu Martínez está fracturado y su debut en el Mundial es una incógnita

El arquero argentino sufrió una dura lesión en el último partido que disputó para Aston Villa, en la final de la Europa League.

Siguen las malas noticias para Lionel Scaloni en la previa del Mundial 2026. El entrenador de la selección argentina ya sabe que no podrá contar con Dibu Martínez en los amistosos previos al torneo, ya que el arquero sufrió una lesión considerable en el último partido que disputó para Aston Villa, la final de la Europa League.

El marplatense disputó normalmente los 90 minutos, pero luego de realizarse estudios se supo que padeció una fractura en su mano derecha.

Según informó el periodista Gastón Edul, esta lesión es la más grave de las varias que padecen varios futbolistas de la selección.

Este dato fue respaldado por las imágenes que se vieron en redes sociales, donde Martínez se vio sonriente pero con un apósito en su mano derecha. Las fotos con su familia y Lisandro Martínez, en pleno viaje hacia Argentina, así lo demostraron.

dibu martínez familia fractura

El arquero campeón del mundo y bicampeón de América no podrá estar en los amistosos frente a Honduras e Islandia, por lo cual deberá ser reemplazado por Juan Musso o Gerónimo Rulli.

Mientras tanto, el nombre de Dibu suena como posible refuerzo de la Juventus de Italia, uno de los tantos grandes del Calcio que busca refuerzos para volver a ser protagonista a nivel local y continental.

Cómo están los lesionados de la selección argentina

Son varios los futbolistas que llegan con problemas físicos y se perderán uno o los dos amistosos, como el caso de Dibu. A saber:

Lionel Messi: está tocado. No jugaría en el amistoso contra Honduras, pero llega al debut contra Argelia en la Copa del Mundo.

Dibu Martínez: la lesión más grave es la suya. Es una fractura muy chica. Los siguientes días serán de reposo y no va a atajar en ninguno de los amistosos.

Leandro Paredes: no está desgarrado. Jugó con una contractura ante Universidad Católica. Tiene una pequeña molestia.

Nicolás González: está prácticamente recuperado del desgarro.

Nahuel Molina: se está por recuperar del desgarro.

Nicolás Paz: no se le agravó el golpe. Va a poder jugar en el debut de la Copa del Mundo.

Gonzalo Montiel: está desgarrado. Por eso viajaron Agustín Giay y Nicolás Capaldo.

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El itinerario de la selección

Scaloni tiene cinco entrenamientos en Kansas para ver cómo están físicamente los jugadores antes del partido contra Honduras. El primero será este lunes 1 de junio a partir de las 20 de Argentina.

El primer partido amistoso es Argentina - Honduras el próximo sábado a las 21 de Argentina, en el College Station de Texas.

El domingo continuará entrenándose en Texas y el lunes se dirigirá a Alabama -aún más al este- para la prueba del martes 9 en Auburn con Islandia.

Ese mismo día, el grupo retornará a Kansas para trabajar hasta el debut mundialista del martes 16 de junio con Argelia en esa misma ciudad. Con Austria el lunes 22, la acción se trasladará a Arlington, Texas, y también habrá vuelta inmediata al búnker de Kansas. El sábado 27, ante Jordania, se repetirá escenario, y habrá que ver dado que se trata de un partido de última hora si se toman el chárter esa madrugada o pasan la noche allí.

La idea, claro está, es permanecer en Estados Unidos hasta el último día del torneo y en Kansas por lo menos hasta los cuartos de final.