Del golazo que sufrió Cipo al cambio de DT en Deportivo Rincón: así quedó la tabla del Federal A

La undécima fecha de la tercera categoría del fútbol argentino dejó varias perlitas y novedades.

La fecha 11 del Federal A dejó varios detalles, novedades y conclusiones importantes, con los equipos regionales como protagonistas. Cipo sufrió un gol de otra categoría y se volvió de Mendoza con una derrota, mientras que el empate aburrido de Deportivo Rincón derivó en la salida de su entrenador.

No pasaba demasiado desde lo futbolístico en el estadio General San Martín , hasta que entró Juan José Almeida . No llevaba seis minutos en cancha cuando a los 14' del complemento le metió el empeine a la pelota y la mandó al ángulo derecho de Facundo Crespo , uno de los mejores arqueros (sino el mejor) de la categoría.

Nicolás Trejo, que estaba en la marca, intentó tapar el disparo del lado del perfil más hábil de su rival, pero el zurdo mostró lo mejor de su fútbol con un golazo que recorrió el país a través de las redes sociales.

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Golazo de Juan José Almeida para darle el triunfo a San Martín de Mendoza Cipolletti por el #FederalA



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Mientras tanto, en el norte neuquino, el empate sin goles entre Deportivo Rincón y FADEP de Mendoza fue suficiente para la directiva del equipo petrolero. En medio de un andar irregular, el presidente Aníbal Villalba y su comisión directiva decidieron finalizar el vínculo con el técnico Pablo Castro, un hijo de la casa.

pablo castro deportivo rincón (5)

Fueron más victorias (3) que derrotas (2) esta temporadas para el León, aunque la caída en casa ante Cipo y el hecho de no ganar de visitante incidieron en el cambio de rumbo. Por ahora, al equipo lo dirigirá Alfredo Tizza, que ya estaba trabajando con el equipo de Lifune.

Paradójicamente, el albinegro y el León están separados apenas por un punto, pero esa unidad implica que el equipo dirigido por Fabián Enríquez siga en zona de clasificación pese a la derrota, mientras que el conjunto neuquino no.

Cipolletti San Martín Mendoza Federal A Cipo tuvo varias chances y sufrió un golazo. (Foto: Actualidad Chacarera)

El resto

La zona 3 está muy pareja, pero el líder tuvo bastante margen. Sin jugar, Atenas de Río Cuarto sigue en lo más alto con 16 unidades tras su segunda y última fecha libre.

En los otros resultados de la fecha por la zona 3, Costa Brava venció 2 a 0 a Argentino de Monte Maíz y Huracán Las Heras derrotó 1 a 0 a Juventud.

El triunfo del globo mendocino no estuvo exento de polémicas, ya que el árbitro Rodrigo Rivero cobró un penal para el local y en la misma jugada expulsó a Alexis González.

Alejandro Toledo cambió la pena máxima por gol y un par de minutos después también vio la roja Juan Martín Amieva, delantero de la visita.

En la próxima fecha, Deportivo Rincón visitará a Argentino de Monte Maíz en el interior mendocino, mientras que FADEP tiene fecha libre.

Además, Cipo recibirá a Huracán Las Heras en La Visera, Juventud Unida de San Luis a Costa Brava y Atenas de Río Cuarto hará lo propio contra San Martín de Mendoza.